PSG domina Chelsea (5-2) e se aproxima das quartas da Champions

O Paris Saint-Germain abriu uma vantagem confortável nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Chelsea por 5 a 2 nesta quarta-feira (11), no Parque dos Príncipes, com uma grande atuação do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, autor de dois gols e uma assistência.

Bradley Barcola (10'), Ousmane Dembélé (40'), Vitinha (74') e Kvarastskhelia (86' e 90+3') marcaram para o PSG, enquanto Malo Gusto (28') e Enzo Fernández (57') empataram provisoriamente em duas ocasiões para os 'Blues'.

Com esta boa vitória, o time parisiense vai a Stamford Bridge na próxima terça-feira podendo perder por até dois gols de diferença para ir às quartas de final da Champions.

Diante de sua torcida, os comandados de Luis Enrique começaram melhor na partida e saíram na frente com um golaço de Barcola nos primeiros minutos. Apenas 10 minutos depois, o Chelsea empatou, graças a um chute de Malo Gusto (28') que o goleiro Matvey Safonov não conseguiu segurar.

O erro de Safonov foi rapidamente redimido pelo Bola de Ouro Ousmane Dembélé. Após uma grande chance para o time inglês, o atacante francês invadiu a área e bateu cruzado para recolocar o PSG em vantagem.

No segundo tempo, Enzo Fernández marcou após uma ótima arrancada de Pedro Neto pela ponta, empatando o jogo novamente (57', 2-2).

Logo após o gol, Luis Enrique colocou Kvaratskhelia em campo, substituição que mudou o rumo de uma partida bastante disputada até então.

O atacante georgiano deu a assistência para Vitinha fazer o terceiro do PSG após um erro na saída de bola do goleiro Filip Jorgensen.

Faltando quatro minutos para o apito final, Kvaratskhelia marcou um dos gols mais bonitos da rodada. Ele recebeu na esquerda, abriu espaço e bateu firme da entrada da área no canto esquerdo de Jorgensen.

Nos acréscimos, o camisa 7 do time parisiense, eleito pela Uefa o melhor jogador da partida, recebeu um cruzamento de Achraf Hakimi e finalizou de primeira para fechar o placar.

O PSG, após o adiamento do jogo contra o Nantes pelo Campeonato Francês, terá o calendário livre até o duelo decisivo em Londres, enquanto o Chelsea receberá o Newcastle no sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.