PSG atropela Chelsea e segue na disputa pelo bicampeonato da Champions

O atual campeão da Champions League segue firme em busca do bicampeonato e está nas quartas de final. O PSG venceu o Chelsea, nesta terça-feira (17), por 8 a 2 no agregado, conseguindo triunfo no jogo da volta, em Londres, por 3 a 0, com gols de Kvaratskhelia, Barcola e Mayulu.
Foram necessários 13 minutos para os franceses acabarem com qualquer chance dos ingleses. O primeiro gol foi após uma falha de Sarr, que deixou Kvaratskhelia na cara do goleiro para marcar. No segundo, Barcola acertou um belo chute no ângulo para ampliar.
Na segunda etapa, o PSG poupou alguns dos principais jogadores, mas, do banco de reservas, saiu o autor do terceiro gol. Senny Mayulu fez um belo gol para dar números finais à partida.
O Paris Saint-Germain está nas quartas de final e enfrentará o vencedor de Liverpool x Galatasaray, que se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 17h, na Inglaterra. Os turcos venceram o jogo de ida por 1 a 0.
