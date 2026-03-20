Esportes

Com sede em Guaíba
Notícia

Projeto investe em formação esportiva e inclusão para jovens e fortalece o vôlei na Região Metropolitana

Iniciativa atua em duas frentes, com braço social e equipes de competição, chegando a quase 500 pessoas impactadas

Zero Hora

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