Projeto investe em formação esportiva e inclusão para jovens e fortalece o vôlei na Região Metropolitana

Vôlei Guaíba - Categorias de Base começou em janeiro e beneficia diretamente 60 jovens. Vôlei Guaíba / Divulgação

O futuro do esporte começa na formação tanto do atleta quanto do cidadão. É com esse compromisso que jovens de Guaíba e região estão sendo inseridos no ambiente esportivo, como uma alternativa de inclusão e também para representar o município em competições oficiais do Rio Grande do Sul. O projeto Vôlei Guaíba - Categorias de Base começou em janeiro e beneficia diretamente 60 jovens.

A proposta é estruturar e qualificar as categorias de base do voleibol, oferecendo treinamento técnico e preparação adequada para participação em competições estaduais, que começam nesta segunda quinzena de março. Idealizada pela Associação de Voleibol de Guaíba, a iniciativa é viabilizada por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, o Pró-Esporte.

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O projeto seguirá até 5 de janeiro de 2027, com os treinos das categorias infanto e infantil do masculino e do feminino acontecendo três vezes por semana no turno inverso aos estudos.

A associação já desenvolve um importante trabalho social que atende mais de 410 crianças e adolescentes. A partir desse universo, os jovens com maior potencial esportivo passam a integrar a base competitiva, contando com acompanhamento mais direcionado e estrutura especializada.

É o caso da Camily Hirschmann, de 14 anos, que atua na equipe infantil. Apoiada pelo pai, deu seus primeiros passos no braço social do projeto há dois anos:

— Os professores viram potencial em mim, e agora espero seguir crescendo na modalidade.

Cecília Soares, de 13 anos, destaca o caráter gratuito das atividades:

— Nem todo mundo tem condição de ter acesso a esse tipo de treino. Aqui, temos uma ótima estrutura e professores muito bons.

Apoio importante

Iiniciativa é viabilizada por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, o Pró-Esporte. Vôlei Guaíba / Divulgação

O projeto é patrocinado pela CEEE Equatorial no valor de R$ 199.950,00. O apoio financeiro viabiliza aquisição de uniformes, bolas, demais equipamentos e possibilita a realização das viagens por todo o Estado para as competições.

— Acreditamos que a formação esportiva vai além das quadras. Ela promove disciplina, trabalho em equipe e amplia perspectivas de futuro. Estar junto ao Vôlei Guaíba - Categorias de Base é fortalecer talentos locais e contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde atuamos — destaca Luciana Hoffmann, analista de Responsabilidade Social da companhia.

Ramiro Rodrigues, gestor do projeto, completa: