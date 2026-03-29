Presidente da CAF promete "respeitar" decisão sobre título da Copa Africana

O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, afirmou neste domingo (29) que respeitará a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) em relação ao recurso apresentado pelo Senegal contra a cassação de seu título da Copa Africana de Nações (CAN).

"Respeitarei e acatarei a decisão do TAS. Minha opinião pessoal sobre o assunto é irrelevante", declarou Motsepe em coletiva de imprensa realizada no Cairo, após uma reunião do Comitê Executivo da CAF.

O Senegal apresentou um recurso junto à mais alta instância da justiça esportiva, contestando a decisão do Comitê de Apelação da CAF de anular a vitória da seleção senegalesa por 1 a 0 sobre o Marrocos na final da CAN, disputada em janeiro.

Nessa partida, vários jogadores senegaleses, juntamente com o treinador Pape Thiaw e sua comissão técnica, abandonaram o campo em Rabat após o árbitro marcar um pênalti a favor do Marrocos nos acréscimos, quando o placar estava empatado em 0 a 0.

Depois de uma paralisação de quinze minutos, a partida foi retomada e Brahim Díaz desperdiçou o pênalti, o que levou o jogo para a prorrogação, onde um gol de Pape Gueye garantiu a vitória - e o título - para os 'Leões de Teranga'.

Posteriormente, o Comitê Disciplinar da CAF impôs multas a vários jogadores de ambas as seleções, mas não alterou o resultado.

O Marrocos recorreu e o Comitê de Apelações acabou por conceder a vitória por 3 a 0 aos anfitriões e, consequentemente, o título continental.

Motsepe destacou que o Comitê de Apelações é composto por juízes e advogados independentes.

No amistoso disputado no sábado, em Paris, entre Senegal e Peru, os jogadores africanos exibiram o troféu da Copa Africana de Nações e entraram em campo vestindo camisas com duas estrelas, simbolizando seus dois títulos continentais: o conquistado em 2022 e esse último, em janeiro passado.

Motsepe afirmou que visitaria Senegal e Marrocos - sem especificar datas - para ressaltar a importância de "trabalhar em conjunto para o crescimento do futebol africano".

Um comunicado indicou que a CAF "está implementando mudanças e melhorias em seus estatutos e regulamentos" a fim de reforçar "a confiança nos árbitros, nos operadores de VAR e nos órgãos judiciais africanos", garantindo que "os incidentes ocorridos durante a final... não voltem a acontecer".