Premier League, La Liga, Serie A e Bundesliga: como estão os principais campeonatos da Europa

Manchester City corre atrás do Arsenal na disputa pela Premier League. GLYN KIRK / AFP

Passada mais da metade da temporada europeia, os principais campeonatos entram na reta decisiva. A data Fifa de março, última antes do fim das ligas, marca um ponto importante da disputa, com cenários já mais definidos tanto na briga pelo título quanto na luta por vagas em competições continentais e contra o rebaixamento.

Com isso, o panorama atual das principais ligas ganha ainda mais relevância. Assim, Zero Hora explica como estão Premier League, La Liga, Serie A e Bundesliga.

Premier League (Inglaterra)

Parece que o Arsenal finalmente sairá da seca de títulos do Campeonato Inglês. Os Gunners lideram com 70 pontos, seguidos pelo Manchester City, que ainda está com um jogo a menos, com 61. Os dois ainda têm confronto direto na 33ª rodada, que pode definir os rumos do campeonato.

A zona que dá vaga à Champions é completada por Manchester United e Aston Villa, com Liverpool e Chelsea na cola. Na parte inferior, a presença do Tottenham chama atenção: o clube aparece como primeiro fora do Z-3. West Ham, Burnley e Wolverhampton, com apenas 17 pontos, ocupam a zona de rebaixamento.

Brigam pelo título: Arsenal (70 pontos) e Manchester City (61 pontos)*;

Arsenal (70 pontos) e Manchester City (61 pontos)*; Disputam vagas na Champions League: Manchester United (55 pontos), Aston Villa (54 pontos), Liverpool (49 pontos) e Chelsea (48 pontos);

Manchester United (55 pontos), Aston Villa (54 pontos), Liverpool (49 pontos) e Chelsea (48 pontos); Lutam contra o rebaixamento: Wolverhampton (17 pontos), Burnley (20 pontos), West Ham (29 pontos), Tottenham (30 pontos), Nottingham Forest (32 pontos) e Leeds United (33 pontos).

*Com jogo a menos

Bundesliga (Alemanha)

Bávaros seguem firma na busca pelo 14º título da Bundesliga em 15 anos. ALEXANDRA BEIER / AFP

A situação do Campeonato Alemão se assemelha à Premier League. Com 70 pontos em 27 jogos, o Bayern de Munique encaminha mais um título. Matematicamente, o Borussia Dortmund, com 61, ainda pode alcançá-lo.

Stuttgart e Leipzig completam a zona de classificação à Champions League, com Hoffenheim e Bayer Leverkusen na cola. Na parte de baixo, St. Pauli, Wolfsburg e Heidenheim aparecem entre os últimos colocados. Borussia M'gladbach e Werder Bremen estão pressionados pelo fantasma do rebaixamento.

Brigam pelo título: Bayern de Munique (70 pontos) e Borussia Dortmund (61 pontos);

Bayern de Munique (70 pontos) e Borussia Dortmund (61 pontos); Disputam vagas na Champions League: Stuttgart (53 pontos), RB Leipzig (50 pontos), Hoffenheim (50 pontos) e Bayer Leverkusen (46 pontos);

Stuttgart (53 pontos), RB Leipzig (50 pontos), Hoffenheim (50 pontos) e Bayer Leverkusen (46 pontos); Lutam contra o rebaixamento: Heidenheim (15 pontos), Wolfsburg (21 pontos), St. Pauli (24 pontos), Köln (26 pontos), Werder Bremen (28 pontos) e Borussia Mönchengladbach (29 pontos).

La Liga (Espanha)

O Barcelona lidera a La Liga com 73 pontos e tem vantagem sobre o Real Madrid, que soma 69 e segue na perseguição direta. Mais uma vez, o título ficará entre os dois, que se enfrentam pela 35ª rodada, podendo decidir o campeonato.

A zona da Champions League é completada por Villarreal e Atlético de Madrid, que tem vantagem de 13 pontos sobre o quinto colocado, Real Betis. Na parte inferior, Mallorca, Levante e Real Oviedo aparecem na zona de rebaixamento. Elche, Sevilla e Aláves estão ameaçados.

Brigam pelo título: Barcelona (73 pontos) e Real Madrid (69 pontos);

Barcelona (73 pontos) e Real Madrid (69 pontos); Disputam vagas na Champions League: Villarreal (58 pontos), Atlético de Madrid (57 pontos), Real Betis (44 pontos) e Celta (41 pontos);

Villarreal (58 pontos), Atlético de Madrid (57 pontos), Real Betis (44 pontos) e Celta (41 pontos); Lutam contra o rebaixamento: Real Oviedo (21 pontos), Levante (26 pontos), Mallorca (28 pontos), Elche (29 pontos), Sevilla (31 pontos) e Alavés (31 pontos).

Serie A (Itália)

A liga italiana tem uma das disputas mais equilibradas da Europa. A Inter de Milão lidera com 69 pontos, seguida por Milan (63) e Napoli (62).

A zona Champions League ainda conta com o Como, surpresa entre os primeiros colocados. Na parte de baixo, Lecce, Verona e Pisa aparecem na zona de rebaixamento. Cremonese, Fiorentina e Cagliari seguem pressionados.