Portuguesa conta com erro de cria do Palmeiras e elimina Avaí nos pênaltis na Copa do Brasil

A Portuguesa carimbou sua vaga na quarta fase da Copa do Brasil, ao vencer por 4 a 1 O Avaí na disputa de pênaltis depois do empate por 1 a 1 no tempo normal. O jogo foi disputado nesta terça-feira, no Canindé, na abertura da terceira fase. Agora o time paulista aguarda o vencedor do confronto entre Paysandu e Portuguesa-RJ, que se enfrentam, nesta quarta-feira, em Belém (PA).

Avançar de fase também garantiu mais um bom dinheiro aos cofres do time paulista: R$ 1,07 milhão. Antes já tinha recebido um prêmio de R$ 950 mil por sua participação na fase.

O técnico da Portuguesa, Fábio Matias, esperava encontrar o Avaí mais recuado, porém, acabou se enganando. O time catarinense logo dominou o meio-campo e passou a chegar com perigo perto da grande área.

Aos 15 minutos, o Avaí abriu o placar. Jean Lucas cobrou escanteio em curva e Paulo Vitor apareceu na primeira trave para desviar de cabeça. A bola ainda resvalou na cabeça do lateral João Vitor antes de entrar.

A reação da Lusa, no entanto, foi rápido. O empate saiu aos 20 minutos, num bonito lance de Renê. Ele recebeu passe diagonal, colocou a boal entre as pernas do zagueiro Baldini e chutou forte fora do alcance do goleiro Léo Aragão.

O Avaí começou melhor o segundo tempo e acertou duas vezes a trave em chutes de longe de Jean Lucas e Daniel Penha. A Portuguesa tentou reagir e quase marcou aos 25 minutos num chute de longa distância de Maceió. A bola quicou na frente do goleiro, ganhou efeito, tocou na trave esquerda e saiu.

O ritmo de jogo caiu com o cansaço dos jogadores e acabou sendo decidido nos pênaltis. A Portuguesa acertou todas suas quatro cobranças com Zé Vitor, Matheus Cadorini, Salomão e Maceió. Pelo lado do Avaí apenas Rafael Bilu acertou a primeira batida, com Sorriso acertando o travessão e Cristiano, ex-meia da Lusa, chutando por cima do travessão.

Eliminado da Copa do Brasil, o Avaí agora vai se preparar para a disputa da Série B do Brasileiro, com estreia prevista para o estádio da Ressacada, em Florianópolis (RS), diante do Juventude-RS.