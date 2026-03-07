Português vence Thiago Monteiro e é finalista do Challenger de Brasília

A primeira semifinal do Brasilia Tennis Open, torneio ATP Challenger 75 disputado no Iate Clube de Brasília, com premiação total de US$ 107 mil (R$ 561,2 mil), realizado no Iate Clube de Brasília, foi vencida pelo português Henrique Rocha.
Número 169 do ranking mundial, Rocha confirmou a posição de quinto favorito e derrotou o cearense Thiago Monteiro por 2 sets a 1, parciais de 6/0, 6/7 (3/7) e 6/3, após duas horas e 22 minutos de confronto.
Esta será a quinta final de um torneio Challenger de Henrique Rocha, que tem dois títulos.
Pela campanha, o tenista de 21 anos está ganhando 26 posições e chegando ao 143º lugar, o melhor de sua carreira.
Paraguaio confirma favoritismo
A segunda semifinal foi disputada entre o paraguaio Daniel Vallejo, principal favorito da competição, e o gaúcho Eduardo Ribeiro.
O jogo teve interrupções por causa da chuva, mas no final, Vallejo levou a melhor e venceu por 7/5 e 6/2 e garantiu vaga na decisão.