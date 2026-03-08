Português Henrique Rocha conquista Brasília Tennis Open e alcança melhor ranking da carreira

O português Henrique Rocha é campeão do Brasilia Tennis Open, torneio ATP Challenger 75 disputado no Iate Clube de Brasília, com premiação total de US$ 107 mil (R$ 561,2 mil), realizado no Iate Clube de Brasília.
Neste domingo (8), o tenista de 21 anos derrotou o paraguaio Daniel Vallejo, principal favorito, por duplo 6/4, e garantiu seu terceiro título deste nível, repetindo as vitórias em Murcia (Espanha) em 2024 e em Matsuyama (Japão) em 2025.
Com o título, Henrique Rocha vai ganhar 31 posições e chegar ao 138º lugar no ranking mundial, o melhor de sua carreira.
Vice, Vallejo subirá oito posições e vai ocupar a 96ª colocação, superando a 101ª, que era a melhor até hoje atingida por ele.
Festa portuguesa
E os portugueses dominaram o torneio em Brasília. Nas duplas, Rocha e o compatriota Jaime Faria levaram o título.
Na final, eles derrotaram o argentino Mariano Kestelboim e o brasileiro Marcelo Zormann por 6/3 e 6/2.
A vitória no Brasil foi a terceira em nível Challenger da parceria portuguesa