Português Henrique Rocha conquista Brasília Tennis Open e alcança melhor ranking da carreira

Henrique Rocha vai atingir melhr ranking da carreira. Luiz Candido / Luz Press/Divulgação

O português Henrique Rocha é campeão do Brasilia Tennis Open, torneio ATP Challenger 75 disputado no Iate Clube de Brasília, com premiação total de US$ 107 mil (R$ 561,2 mil), realizado no Iate Clube de Brasília.

Neste domingo (8), o tenista de 21 anos derrotou o paraguaio Daniel Vallejo, principal favorito, por duplo 6/4, e garantiu seu terceiro título deste nível, repetindo as vitórias em Murcia (Espanha) em 2024 e em Matsuyama (Japão) em 2025.

Com o título, Henrique Rocha vai ganhar 31 posições e chegar ao 138º lugar no ranking mundial, o melhor de sua carreira.

Vice, Vallejo subirá oito posições e vai ocupar a 96ª colocação, superando a 101ª, que era a melhor até hoje atingida por ele.

Festa portuguesa

Henrique Rocha (E) e Jaime Faria (D), campeões de duplas. Luiz Candido / Luz Press/Divulgação

E os portugueses dominaram o torneio em Brasília. Nas duplas, Rocha e o compatriota Jaime Faria levaram o título.

Na final, eles derrotaram o argentino Mariano Kestelboim e o brasileiro Marcelo Zormann por 6/3 e 6/2.