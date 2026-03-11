Porto Alegre receberá abertura da temporada do STU National

Gui Khury venceu no park masculino no ano passado. Júlio Detefon / STU Pro Tour

Pela quinta vez, Porto Alegre terá uma das etapas do STU National, a primeira edição da temporada de 2026. A competição, já tradicional no calendário esportivo do Rio Grande do Sul, receberá dois finais de semana seguidos de skate.

De 20 a 22 de março, a etapa de abertura do circuito brasileiro com ambas modalidades olímpicas — street e park. E nos dias 28 e 29, em cena o Pro Tour STU com a radicalidade nas pistas de vert e mini ramp. A pista da Orla do Guaíba é a maior da América Latina.

A capital gaúcha recebe o STU pelo quinto ano consecutivo. Nos três primeiro anos, sediou o STU National em 2022, 2023 e 2024. No ano passado, abriu o Pro Tour STU, uma nova liga mundial genuinamente brasileira criada em 2025.