Por que é melhor ser nono do que ser terceiro colocado no Campeonato Argentino; entenda

Argentinos Jrs. foi eliminado da Libertadores em casa e ficou sem calendário continental. Foto por JUAN MABROMATA / / AFP

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) tomou uma decisão inusitada para a próxima temporada. Possivelmente, é o único país do mundo que dá ao nono colocado uma premiação maior do que ao terceiro. A justificativa é de tentar fortalecer o país no continente.

Explica-se. A Argentina tem o mesmo número de vagas do Brasil para Libertadores e Copa Sul-Americana, seis para cada competição. Na distribuição delas é que está o fato inusitado.

Com o campeonato dividido em dois, Apertura e Clausura, o campeão de cada um está garantido na Libertadores. O vencedor da Copa Argentina e o time que fizer mais pontos na soma dos dois campeonatos (Apertura e Clausura) vão direto para a fase de grupos. O segundo lugar na soma geral de pontos vai para a Preliminar.

Para a Sul-Americana, vão o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo colocados do que eles chamam de "tabla geral" (ou seja, a soma de pontos conquistados em Apertura e Clausura).

Mas e a sexta vaga da Libertadores?

É aí que entra o inusitado. Ela está destinada ao nono colocado geral.

A decisão foi tomada por causa de resultados recentes, como o do Argentinos Juniors. O time ficou de fora da Libertadores ao ser eliminado pelo Barcelona-EQU e agora não tem mais calendário continental. A AFA entende que é melhor ter um time forte na Copa Sul-Americana do que correr o risco de ficar fora de qualquer competição da América do Sul.

Na comparação com o Brasil, a CBF decidiu que o Brasileirão dará cinco vagas, sendo quatro diretas para a fase de grupos da Libertadores, e a Copa do Brasil terá outras duas, uma para o campeão (direta) e outra para o vice (preliminar).

Distribuição de vagas na Argentina para 2027

Libertadores

Fase de grupos

Campeão do Apertura

Campeão Clausura

Campeão da Copa Argentina

1º da Tabla Anual*

Fase preliminar

2º da Tabla Anual

9º da Tabla Anual

Copa Sul-Americana

3º da Tabla Anual

4º da Tabla Anual

5º da Tabla Anual

6º da Tabla Anual

7º da Tabla Anual

8º da Tabla Anual



