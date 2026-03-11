Polivalente e goleador, Valverde marca três gols pelo Real Madrid contra o Manchester City na Champions

Em um time tão estrelado quanto o Real Madrid, o polivalente Valverde ganha protagonismo pela entrega, versatilidade e capacidade de ser decisivo independentemente de onde jogue. Seja na lateral-direita, como volante ou mais avançado pela ponta, o uruguaio é fundamental para clube espanhol seguir competindo.
No jogo de ida das oitavas de final da Champions League, nesta quarta-feira (11), contra o Manchester City, Valverde foi escalado como ponta pela direita e brilhou no primeiro tempo, com três gols marcados.
Primeiro, saiu cara a cara com Donnarumma e driblou o goleiro para marcar. Depois, aproveitou um belo passe de Vini Jr. e finalizou cruzado de esquerda para ampliar.
O terceiro gol foi uma obra-prima. Valverde recebeu passe dentro da área, deu um chapéu no zagueiro e chutou com força.
Mesmo com diversos desfalques, o Real Madrid achou soluções na primeira partida. Valverde, que joga onde o escalam, e em alto nível, não decepciona em nenhum lugar.
A partida está no intervalo e o Real Madrid vai vencendo por 3 a 0.