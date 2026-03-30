Plata é acolhido no Equador após problemas disciplinares no Flamengo

O atacante equatoriano Gonzalo Plata encontrou um porto seguro na seleção de seu país, em meio aos questionamentos sobre sua disciplina e adaptação no Flamengo.

O futuro do jogador de 25 anos no clube ficou incerto depois que o novo técnico do Rubro-Negro, o português Leonardo Jardim, observou que Plata está tendo "dificuldade de integração".

Apesar do momento, o atacante foi recebido de braços abertos pelo técnico do Equador, Sebastián Beccacece, para os amistosos de março.

Foi titular no empate em 1 a 1 contra o Marrocos, na última sexta-feira, em Madri, e está à disposição para o confronto com a Holanda, nesta terça-feira (31), em Eindhoven, o último antes da divulgação da lista final de convocados para a Copa do Mundo.

A seleção equatoriana "é um lugar onde ele encontra confiança, um lugar onde o fazem sentir muito à vontade e um lugar onde ele tem um bom desempenho", disse à AFP o analista esportivo Santiago Guerrero.

- Fora do Flamengo? -

Nos últimos dias, a imprensa tem noticiado casos de indisciplina de Plata nas dependências do clube, bem como suas festas noturnas. Há também especulações a respeito de uma possível saída do Flamengo, onde chegou em agosto de 2024, após sua passagem pelo Al-Sadd, do Catar.

"Para jogar no Flamengo é necessário estar bem integrado. É necessário termos uma concentração, atitude, empenho físico grande para lutar pelos resultados", afirmou Jardim no dia 23 de março, ao ser questionado sobre o atacante.

O ex-jogador da seleção equatoriana Felipe Caicedo saiu em defesa de Plata, que marcou oito gols e deu oito assistências em 48 jogos por seu país, incluindo a participação na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

"Consigo entender que, aos olhos dele, Gonzalo talvez não seja a pessoa mais organizada fora de campo, mas para um técnico dizer isso publicamente sobre um ativo do clube, deixa muito a desejar", escreveu Caicedo no X.

Embora parte da imprensa tenha atribuído a Plata erros no jogo contra o Marrocos, Santiago Guerrero o vê como "insubstituível" para Beccacece.

Plata é um jogador "desequilibrante", que dá ao Equador "muitas opções ofensivas", o grande ponto fraco da seleção, observou o analista.

- Histórico de indisciplina -

As primeiras atuações de Plata no Flamengo deixaram uma boa impressão, mas ele perdeu espaço após episódios de indisciplina.

"Estar aqui me faz esquecer de todas as coisas que acontecem fora do meu entorno", disse o atacante aos repórteres após o empate com o Marrocos.

O jogador, nascido em um bairro pobre da violenta cidade de Guayaquil, expressou otimismo em relação ao jogo contra a Holanda, um adversário que ele já enfrentou na Copa de 2022.

"Queremos buscar a vitória a qualquer custo", disse Plata, que foi perdendo protagonismo no Flamengo após a saída do técnico Filipe Luis, no início de março.

Em imagens recentes compartilhadas nas redes sociais da seleção do Equador, o atacante é visto autografando camisas e tirando selfies com torcedores.

Enquanto ele está na concentração, as manchetes esportivas falam de sua conduta fora de campo.

"Condições de sobra, disciplina em dúvida", publicou o jornal equatoriano El Universo, enquanto o portal Globo Esporte escreveu: "Comportamento de Plata incomoda comissão técnica" do Flamengo.

Casos de indisciplina não são novidade no histórico do jogador.

Quando atuava no Valladolid, da Espanha, Plata sofreu um acidente de carro após ter consumido álcool. A imprensa também criticou sua ida a uma boate em Nova York durante uma viagem para fazer amistosos com a seleção equatoriana em 2024.

Faltando menos de três meses para a Copa do Mundo, Beccacece afirmou ter quase 20 nomes certos em sua lista de convocados. A questão é se o histórico disciplinar de Plata pesará na decisão final.

Segundo Guerrero, salvo "alguma transgressão grave no Flamengo, uma lesão ou alguma outra coisa atípica, Plata é uma presença intocável e garantida na convocação".

"Já vimos que Beccacece deposita uma grande confiança em seu elenco. Ele aposta tudo nos jogadores que tem", concluiu o analista.