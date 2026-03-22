Pinheiros mantém liderança no NBB com vitória sobre Vasco

Com uma atuação consistente e suficiente para conseguir a vitória, o Pinheiros derrotou o Vasco da Gama, no sábado (21), no Rio de Janeiro, por 83 a 61, e se manteve na liderança do Novo Basquete Brasil (NBB), agora com 27 vitórias e seis derrotas.
A vitória deixou o time paulista com 83.8% de aproveitamento na temporada regular.
O principal destaque do Pinheiros foi o estadunidense David Sloan, com 13 pontos, dois rebotes, duas assistências e uma bola recuperada.
Em um disputa acirrada com Flamengo e Franca pela liderança, o Pinheiros foi dominante nos rebotes. Pegou 46, sendo 11 de ataque, contra 35, 10 de ataque do Vasco. Serjão e Guilherme Magna, ambos com 14 pontos cada, foram os cestinhas do time carioca.
Bauru vence e se consolida no G-8
Em outro jogo do sábado, o Bauru Basket fez valer, mais uma vez, o peso de jogar diante da sua torcida ao vencer a Unifacisa por 96 a 84.
A equipe paulista alcançou sua 20ª vitória em 33 partidas e reafirmou sua força como mandante, com 13 triunfos em casa e garantindo o oitavo lugar no NBB
Andrezão foi o principal pontuador do Bauru Basket com 25 pontos, além de seis rebotes e três assistências. Outros dois jogadores se destacaram com pelo menos 20 pontos: o venezuelano Santiago Materan (23) e o estadunidense Dontrell Brite (20).
O experiente Alex Garcia, 45 anos, também teve uma grande atuação, fechando o jogo com 17 pontos, sendo nove no último período, sete assistências e cinco rebotes.
Pela Unifacisa, Henrique Coelho foi o cestinha com 20 pontos.