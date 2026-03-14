Pedro Chabalgoity vence confronto brasileiro e avança à final da Brasil Juniors Cup 

Chabalgoity comemora vitória. Luiz Candido / CBT/Divulgação

O brasiliense Pedro Chabalgoity derrotou o mato-grossense Leonardo Storck, neste sábado (14), por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 6/7 (3/7) e 6/1, e garantiu vaga na decisão da Brasil Juniors Cup. O torneio é disputado nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, e é de nível ITF 300, o segundo maior do circuito júnior.

Chabalgoity, de 17 anos é o 66º do ranking mundial júnior e busca conquistar o quarto título da carreira.

Na decisão, que acontecerá no domingo (15), o brasileiro vai enfrentar o cazaque Damir Zhalgasbay, 22º juvenil do mundo e que na última semana foi campeão em Assunção, no Paraguai.

Zhalgasbay eliminou o equatoriano Emilio Camacho, 27º do ranking, por 6/1 e 6/2.