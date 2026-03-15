Pedro Chabalgoity é campeão da Brasil Juniors Cup

Pedro Chabalgoity é o quinto brasileiro campeão em Porto Alegre. Luiz Candido / CBT/Divulgação

O brasiliense Pedro Chabalgoity é o campeão da chave masculina de 18 anos da Brasil Juniors Cup, disputada nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, e que é de nível ITF 300, o segundo maior do circuito júnior.

Neste domingo (15), o tenista de 17 anos e atual 66º do ranking mundial júnior, venceu o cazaque Damir Zhalgasbay, 18, que iniciou o torneio na 22ª posição, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (7/5).

Chabalgoity se tornou o primeiro brasileiro campeão do torneio desde o gaúcho Orlando Luz, bicampeão em 2014 e 2015.

Na história do evento, apenas outros três brasileiros venceram em Porto Alegre: Gustavo Kuerten (1994), José Pereira (2008 e 2009) e Thiago Monteiro (2011).

A final

Chabalgoity comemora vitória. Luiz Candido / CBT/Divulgação

O jogo final começou com equilíbrio, mas Zhalgasbay garantiu a primeira quebra de saque em 4-2. O cazaque sacou para fechar e perdeu o serviço em 5-4, mas logo depois conseguiu novo break e garantiu o primeiro set, com um 6 a 4.

A segunda parcial começou com uma quebra de saque para cada lado. Chabalgoity conquistou mais um break e se adiantou em 3-2, mas com dores na região lombar solicitou atendimento médico.

No sétimo game, o brasileiro voltou a quebrar o europeu e fez 5-2, mas perdeu a chance de fechar o set no saque e confirmou a vitória por 6 a 3, com nova quebra.

Zhalgasbay abriu o terceiro set com uma quebra e se manteve em vantagem até sacar para ganhar o título. Porém, ele perdeu o saque no 10º game.

Com o calor e o cansaço exigindo dos dois jogadores, o cazaque quebrou o brasiliense em 6-5 e teve nova oportunidade de sacar para vencer o jogo. Mais uma vez, Chabalgoity conseguiu devolver a quebra e dessa vez forçar o tie-break.