Pedrinho, presidente do Vasco, cobra árbitro e se envolve em confusão após empate com Cruzeiro

O jogo entre Cruzeiro e Vasco, que terminou com seis gols e empate de 3 a 3 na noite deste domingo, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão, teve um final movimentado também fora de campo. Pedrinho, presidente do Vasco, e integrantes de sua diretoria, participaram de uma confusão generalizada. A causa da tensão foi a cobrança acalorada diante da atuação da arbitragem.

O mandatário vascaíno discutiu com Lucas Paulo Torezin, juiz do jogo. A reclamação do ex-atacante e atual presidente do clube carioca se baseou na não marcação de dois pênaltis a favor do Vasco. O entrevero gerou uma grande confusão no túnel de acesso aos vestiários.

Para tentar controlar a situação, a Polícia Militar teve de intervir para dispersar o princípio de tumulto que tomou conta do local com o uso de gás de pimenta. A substância se espalhou até a zona mista afetando o espaço destinado a jornalistas e jogadores. Bastante alterado, Pedrinho precisou ser contido pelos seguranças vascaínos.

O comportamento do dirigente foi relatado na súmula do clássico pelo árbitro da partida. "Na saída do campo de jogo, fui abordado pelo presidente do Vasco, sr Pedro Paulo de Oliveira, que de forma exaltada e com o dedo em riste, disse as seguintes palavras. 'Você vai relatar na súmula tudo o que eu vou te falar. Você sempre prejudica o Vasco quando a gente joga fora de casa. Foi assim ano passado contra o Palmeiras na casa deles. Lá você prejudicou a gente e hoje aqui de novo com os pênaltis que você deixou de marcar e com esses acréscimos'", diz parte do texto.

Bastante nervoso, Pedrinho direcionou seu discurso na sequência à maneira pela qual o juiz comanda as partidas. "'Você é arrogante, prepotente e soberbo. Sua forma de apitar é arrogante. Sua soberba vai preceder a sua queda'".

Na madrugada, a equipe de arbitragem foi levada para ser ouvida pela Polícia Militar de Minas Gerais que abriu um Boletim de Ocorrência.

O resultado de 3 a 3 não foi bom para nenhuma das equipes, mas o Cruzeiro acabou levando a pior. Ainda sem vencer na competição, a equipe celeste ocupa a vice-lanterna com três pontos em seis rodadas e está à frente somente do Internacional. Com o tropeço, o técnico Tite foi demitido.