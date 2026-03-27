Paulistão será o primeiro campeonato feminino do Brasil a ter VAR em todos os jogos

A primeira competição feminina de futebol no Brasil a ter VAR em todos os jogos será o Paulistão. A ferramenta, que auxilia nas decisões de arbitragem, foi anunciada aos oito clubes participantes nesta quinta-feira, durante o Conselho Técnico do campeonato, na sede da FPF, na capital paulista. O Paulistão Feminino começará no dia 6 de maio e tem encerramento previsto para 20 de dezembro.

A FPF irá custear toda a implementação do VAR. Além do vídeo, outra novidade no Paulistão será o modelo de disputa. Os clubes foram unânimes e aprovaram um novo sistema.

O campeonato terá turno único, com sete rodadas na primeira fase. Os dois primeiros colocados se classificarão diretamente para as semifinais. As equipes que terminarem entre o 3º e 6º lugares ainda irão jogar um mata-mata extra, com partidas de ida e volta, para completarem as semis. Tanto semifinais quanto finais serão em dois jogos.

O novo formato permitirá um aumento de 64% no valor médio pago pela Federação Paulista aos clubes por jogo. No total, as equipes receberão R$ 3 milhões em cotas e premiações. O ainda campeão receberá R$ 1,04 milhão.