Paris Saint-Germain e Arsenal vencem e garantem vaga nas quartas de final da Champions League

Paris Saint-Germain e Arsenal garantiram vaga nas quartas de final da Champions League, nesta terça-feira, com vitórias sobre Chelsea e Bayer Leverkusen, respectivamente. Os franceses foram impiedosos e marcaram 3 a 0, em Londres, depois de 5 a 2 em casa. Já o Arsenal, em seu estádio, mostrou força para marcar 2 a 0, superando o rival alemão após 1 a 1 na Alemanha.

O Paris Saint-Germain vai encarar nas quartas de final o vencedor do duelo entre Galatasaray e Liverpool, que jogam nesta quarta-feira. Já o Arsenal terá o embalado Sporting, que conseguiu virada espetacular sobre o surpreendente Bodo/Glimt. As partidas de ida serão dia 7 de abril.

O Paris Saint-Germain não deu chances de reação para o Chelsea, que precisava descontar o prejuízo de 5 a 2 no duelo na capital francesa. Com 15 minutos, Kvaratskhelia e Barcola já aumentaram a vantagem do atual campeão europeu.

Com 30 minutos do primeiro tempo, a torcida francesa presente ao Stanford Bridge cantava 'olé' a cada troca de passes, diante de uma equipe inglesa atordoada.

No segundo tempo, o Chelsea voltou com a intenção de pelo menos diminuir o prejuízo, mas no contra-ataque o PSG marcou o terceiro gol com forte chute de Mayulu, aos 17 minutos. A torcida do Chelsea começou a ir embora do estádio, enquanto os fãs franceses foram à loucura.

Ao final do jogo, a sensação do time francês era de revanche pela perda da Copa do Mundo de Clubes, ano passado, nos Estados Unidos, com o placar agregado de 8 a 2.

Em Londres, a impressão que dava no início do jogo era de que o Arsenal tinha a certeza de obter a vaga em casa, mas o goleiro Blaswich foi um grande obstáculo com pelo menos duas grande defesas no primeiro tempo.

Aos 36 minutos, o momento de alívio dos ingleses quando Èze acertou um belo chute de virada de fora da área para abrir o placar.