Parças de Neymar cantam para Ancelotti: 'Se não chamar, a casa vai cair e o bicho vai pegar'

O nome de Neymar voltou a repercutir fora de campo, desta vez por conta de um recado direto ao técnico Carlo Ancelotti. Durante um evento da Kings League, amigos do jogador puxaram um coro pedindo a convocação do atacante para a seleção brasileira.

Um dos responsáveis pelo momento foi Cris Guedes, parceiro do camisa 10 no comando da equipe Furia FC. Em tom descontraído, ele cantou uma música direcionada ao treinador italiano: "Ancelotti, se tu não chamar o Neymar, a casa vai cair, o bicho vai pegar. Ancelotti, se tu não chama o Neymar, a casa vai cair, o bicho vai pegar, a casa vai cair e o bicho vai pegar".

Na sequência, ainda em clima de brincadeira, o próprio grupo comentou sobre a possibilidade do bordão ganhar força: "Essa aí vai virar bordão, né?", disse Cris Guedes. "Não vai porque ele vai chamar. Ele vai ter que fazer sabe o que, Cris? Até dia 18 ele vai ter que fazer a parte dois chamando o Neymar. Já caneta aí que ele vai chamar o Neymar", pontuou outro.

SITUAÇÃO DE NEYMAR NA SELEÇÃO

Apesar da pressão, o atacante do Santos segue fora das listas recentes da seleção brasileira. Desde a chegada de Ancelotti, o jogador ainda não foi convocado.

O treinador explicou recentemente a ausência do camisa 10, destacando a condição física do atleta como fator determinante. "Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%", afirmou o treinador.

De olho em uma vaga no próximo Mundial, Neymar ainda terá uma sequência de jogos pelo Santos para tentar convencer a comissão técnica. Até o dia 18 de maio, quando será divulgada a lista final, o atacante terá compromissos importantes para mostrar evolução.