Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (1º), às 20h30min, pela semifinal do Paulistão. O jogo ocorre na Arena Barueri.

Escalações para Palmeiras x São Paulo

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.