Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (1º), às 20h30min, pela semifinal do Paulistão. O jogo ocorre na Arena Barueri.
Escalações para Palmeiras x São Paulo
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho; Lucas, Luciano e Jonathan Calleri. Técnico: Hernán Crespo.
Arbitragem para Palmeiras x São Paulo
Daiane Muniz auxiliada por Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa. VAR: Thiago Duarte Peixoto.
Onde assistir à Palmeiras x São Paulo
A partida será transmitida ao vivo na TNT, CazeTV (Youtube), Record e HBO Max.