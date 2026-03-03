Palmeiras x Novorizontino pela final do Paulistão: onde assistir ao vivo, horário e escalações 

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 20h, pela ida da final do Paulistão. O jogo ocorre na Arena Palmeiras.
Escalações para Palmeiras x Novorizontino
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Novorizontino: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo (Juninho); Matheus Bianqui, Vinicius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
Arbitragem para Palmeiras x Novorizontino
Matheus Delgado Candançan auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima. VAR: Marcio Henrique de Gois.
Onde assistir à Palmeiras x Novorizontino
A partida será transmitida ao vivo na TNT, CazeTV (Youtube), Record e HBO Max.
