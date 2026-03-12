Palmeiras supera Flamengo em estudo de valor de elencos do futebol mundial; veja ranking

Um levantamento divulgado pelo instituto CIES Football Observatory colocou o Palmeiras como o clube brasileiro com maior valor de elenco no cenário mundial. O estudo, que analisa o valor agregado de transferências dos jogadores sob contrato, posiciona o time paulista à frente de Flamengo e Botafogo entre as equipes do país.
Na lista geral, o Palmeiras aparece na 50ª colocação, com elenco estimado em 322 milhões de euros (cerca de R$ 1,74 bilhão). O atacante Vitor Roque é apontado como o jogador mais valioso do plantel alviverde.
O ranking é liderado por gigantes europeus. O primeiro lugar ficou com o Chelsea, que soma um valor total estimado de 1,73 bilhão de euros em jogadores sob contrato. Logo atrás aparecem Manchester City e Real Madrid, completando o pódio das equipes mais valiosas do mundo.
O relatório considera atletas de 70 ligas ao redor do planeta e calcula os valores com base em um modelo estatístico desenvolvido pelo próprio observatório. Jogadores emprestados não entram na contagem.
Outro ponto destacado pelo estudo é o equilíbrio do elenco do Chelsea. O jogador mais valioso do clube, o brasileiro Estêvão, representa apenas cerca de 7% do valor total do plantel. Em comparação, no Barcelona - quarto colocado - o jovem Lamine Yamal concentra aproximadamente um quarto do valor da equipe.
Entre os clubes brasileiros presentes no ranking, o Flamengo aparece na 74ª posição, com elenco avaliado em 190 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,03 bilhão). O atleta mais valioso do grupo rubro-negro, segundo o estudo, é Samuel Lino.
Já o Botafogo fecha a lista dos representantes do país no top 100. O clube carioca ocupa a 100ª colocação, com valor estimado em 130 milhões de euros (cerca de R$ 702 milhões), tendo o argentino Álvaro Montoro como jogador mais caro do elenco.
VEJA OS 15 ELENCOS MAIS VALIOSOS DO MUNDO SEGUNDO O CIES (MARÇO DE 2026):
1º - Chelsea: 1,732 bilhão (R$ 9,35 bilhões)
2º - Manchester City: 1,608 bilhão (R$ 8,68 bilhões)
3º - Real Madrid: 1,541 bilhão (R$ 8,32 bilhões)
4º - Barcelona: 1,389 bilhão (R$ 7,50 bilhões)
5º - Arsenal: 1,348 bilhão (R$ 7,28 bilhões)
6º - Paris Saint-Germain: 1,346 bilhão (R$ 7,27 bilhões)
7º - Liverpool: 1,046 bilhão (R$ 5,65 bilhões)
8º - Bayern de Munique: 1,000 bilhão (R$ 5,40 bilhões)
9º - Tottenham: 897 milhões (R$ 4,84 bilhões)
10º - Manchester United: 829 milhões (R$ 4,48 bilhões)
11º - Inter de Milão: 820 milhões (R$ 4,43 bilhões)
12º - Newcastle: 789 milhões (R$ 4,26 bilhões)
13º - Atlético de Madrid: 786 milhões (R$ 4,24 bilhões)
14º - Juventus: 780 milhões (R$ 4,21 bilhões)
15º - Brighton: 778 milhões (R$ 4,20 bilhões)
ENTRE OS BRASILEIROS LISTADOS PELO ESTUDO ESTÃO:
50º - Palmeiras: 322 milhões (R$ 1,74 bilhão)
74º - Flamengo: 190 milhões (R$ 1,03 bilhão)
100º - Botafogo: 130 milhões (R$ 702 milhões)
Além do Brasil, o estudo aponta os clubes com elencos mais valiosos em outras ligas importantes fora da Inglaterra e da Espanha, como Bayern de Munique na Alemanha, Inter de Milão na Itália e Benfica em Portugal.