Pai de Giay diz que folga quase custou convocação para Argentina: 'Agus, Scaloni está ligando'

"Acorda, Agus, o Scaloni está ligando!" Foi dessa maneira que o palmeirense Agustín Giay recebeu a notícia de que estava sendo chamado de última hora para integrar a seleção argentina para os dois jogo da Data Fifa de março.

Aproveitando a folga dada pelos clubes, o jovem defensor estava descansando na casa de seus pais, em Buenos Aires, e não atendeu às ligações do treinador do time nacional.

O defensor palmeirense teve o seu nome lembrado em função da contusão do lateral-direito Gonzalo Montiel, do River Plate, e por pouco, ele não deixou a chance escapar.

Quem revelou essa história inusitada foi Maximiliano Giay, pai do atleta. Ao saber da procura da AFA (Associação de Futebol Argentino) pelo seu filho e da falta de retorno por parte de Agustín, ele logo entrou no circuito.

"O representante dele me disse que havia uma possibilidade por causa da lesão do Montiel. Meia hora depois, ele (empresário) me disse que a AFA tinha ligado para casa, mas não conseguiam falar com o Giay", afirmou o pai.

Ao conseguir entrar em contato com o filho, a conversa começou com uma cobrança. "Por que você não atende o telefone do Scaloni?". A resposta foi ainda mais surpreendente. "Ele me disse que estava dormindo", confessou Maximiliano Giay em um tom divertido.

Em fase final de preparação para a disputa da Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, os argentinos vão realizar os dois compromissos em Buenos Aires.