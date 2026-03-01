Osasco conquista pentacampeonato da Copa Brasil feminina de vôlei; Tifanny é eleita a melhor em quadra

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Jogadoras e comissão técnica de Osasco comemora título. Rafael de Paula / Usina de Ideias/CBV/Divulgação

O Osasco Voleibol Clube derrotou o Minas Tênis Clube por 3 sets a 1, parciais de 25/23, 26/28, 25/20 e 25/17 e é pentacampeão da Copa Brasil feminina.

A fase final do torneio, que reuniu os oito melhores times do primeiro da Superliga, foi realizada no Ginásio do Moringão, em Londrina (PR).

Com o título, a equipe paulista garantiu uma vaga no Campeonato Sul-Americano e na Supercopa Brasil da próxima temporada. O time do técnico Luizomar de Moura venceu o torneio pela quinta vez na história, repetindo as conquistas de 2008, 2014, 2018 e 2025.

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— Resiliência é a palavra que resume essa conquista. A gente fala muito em pertencimento, falo sempre que as atletas precisam entender que não basta ser jogadora, tem que entender e pertencer ao nosso projeto, que exige luta e entrega. E estou muito feliz com o desenvolvimento de jovens atletas, como a Bianca, a Larissa, entre outras. Esse foi um dia importante e estou muito feliz — declarou o técnico campeão.

Ameaçada de ficar de fora da competição, por conta de uma lei municipal que proíbe que atletas transgêneros disputem competições na cidade, a ponteira Tifanny saiu do banco de reservas para ser decisiva.

Tifanny foi a melhor em quadra. Rafael de Paula / Usina de Ideias/CBV/Divulgação

— O amor sempre vence. Estou muito feliz com o título, mas também com o apoio que recebi de todos, do público, da torcida, dos fãs, da CBV e principalmente de Osasco. Confesso que fiquei um pouco cabisbaixa com toda a situação envolvendo a polêmica e a possibilidade de não jogar, mas quando vi que o Brasil estava do meu lado, tudo mudou. Estou no meu direito de ser atleta e pensei: "Deus, vou fazer por merecer todo esse carinho" — disse Tifanny, que fez 15 pontos, e ganhou o Troféu Viva Vôlei, como melhor em quadra.

A oposta argentina Bianca Cugno marcou 24 pontos e foi a principal pontuadora da final. A estadunidense Caitie Baird marcou 17 e foi outro destaque de Osasco.

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No Minas, Glayce terminou com 17 pontos, a canadense Hilary Johson marcou 16 e a central Thaisa fez 12 pontos.