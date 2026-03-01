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Osasco conquista pentacampeonato da Copa Brasil feminina de vôlei; Tifanny é eleita a melhor em quadra

Com a vitória, Osasco garante vagas no Sul-Americano e na Supercopa Brasil da próxima temporada 

André Silva

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