Os três confrontos imperdíveis na Champions League nesta semana

Lamine Yamal é um dos destaques das oitavas de final da Champions League. ANDER GILLENEA / AFP

O caminho até Budapeste, na Hungria, onde será realizada a final da Champions League, está desenhado. A partir desta terça-feira (10), as equipes começam a disputar as oitavas de final da competição europeia.

Os jogos de ida ocorrem nesta semana, enquanto a volta está programada para os dias 17 e 18 de março. Os oito confrontos são atrativos, mas três deles serão imperdíveis e com potencial de entrar para a história da Champions League.

Newcastle x Barcelona

Gols não devem faltar no duelo entre ingleses e espanhóis. O Newcastle já marcou 26 vezes, em 10 partidas, enquanto o Barcelona soma 22, em oito. Duas equipes que gostam de jogar verticalmente e usando os pontas para construir oportunidades.

Do lado inglês, Aaron Gordon e Sandro Tonali são os jogadores mais contundentes, com capacidade de achar espaços, principalmente contra uma defesa que sofreu gols em todos os jogos.

Uma ausência muito sentida pelo Newcastle será a de Bruno Guimarães, com uma lesão muscular que deve tirá-lo de campo por mais um mês pelo menos — inclusive dos amistosos de março da Seleção Brasileira.

Busca por equilíbrio do Barcelona

A média de 1,7 gols sofridos por partida preocupa o Barça, pois o ataque ganha uma pressão de atuar em alto nível em todos os jogos. A ausência de Koundé, lesionado, deixa o lado direito mais exposto e força improvisações, como a de Gerard Martín como zagueiro ao lado de Paul Cubarsí.

O ataque, por outro lado, funciona sem problemas e há alternativas. Lamine Yamal e Raphinha são os principais nomes e devem fazer grandes jogadas.

Para jogar ao lado deles, Ferran Torres e Marcus Rashford são opções mais ousadas, enquanto o experiente Robert Lewandowski é o nome mais seguro na função de centroavante.

Leia Mais Xerife do PSG, Pacho pode levar o Equador longe na Copa do Mundo 2026

PSG x Chelsea

Após definirem o Mundial de Clubes de 2025, PSG e Chelsea se reencontram nas oitavas da Champions League. Do lado francês, que foi derrotado naquela ocasião por 3 a 0, poucas mudanças de nomes e de estilo de jogo. Por outro lado, os campeões do mundo estão com novo treinador.

O PSG já não conta mais com Donnarumma no gol e Safonov, herói da conquista do Intercontinental contra o Flamengo, é o novo dono da posição. Na defesa, Willian Pacho terá a chance de enfrentar o Chelsea, já que o equatoriano ficou de fora do Mundial.

No ataque, são 26 gols marcados na Champions League até o momento, mas o time francês ainda está longe daquele que encantou e venceu a competição na última temporada.

Dembélé, eleito o melhor do mundo, está bem longe do seu auge, assim como Kvaratskhelia. Doué e Barcola ficam incumbidos de atuar em nível mais alto e resolver.

Brasileiro em alta no Chelsea

João Pedro vive fase artilheira pelo Chelsea. PETER POWELL / AFP

A conquista do Mundial foi apenas uma maquiagem do trabalho fraco de Enzo Maresca no Chelsea. A chegada de Liam Rosenior deixou a equipe inglesa mais competitiva, mesmo com poucas mudanças em relação aos nomes que venceram aquela decisão contra o PSG.

Um jogador merece atenção. João Pedro começou sua trajetória pelo Chelsea justamente no Mundial, com gols importantes. No entanto, o brasileiro caiu de rendimento com Maresca, que por muitas vezes utilizava o atacante incorretamente.

Com Rosenior, João Pedro reencontrou a boa fase e vem sendo o principal artilheiro do Chelsea. Nos últimos seis jogos, o brasileiro marcou seis vezes, fazendo um ótimo complemento com Cole Palmer, Pedro Neto e, por vezes, o compatriota Estêvão.

Leia Mais Novo queridinho africano da Premier League, Semenyo busca liderar Gana na Copa do Mundo 2026

Real Madrid x Manchester City

Mais um confronto entre Real Madrid e Manchester City na Champions e mais uma chance de uma grande batalha. Os momentos são distintos, pois os espanhóis sofrem com lesões importantes e não jogam o seu melhor futebol. Os ingleses encontram boas alternativas e Pep Guardiola tem opções para fazer sua equipe jogar.

Mbappé, Bellingham e Rodrygo são ausências relevantes do Real. Ofensivamente o time perde força, enquanto na defesa também há problemas. Militão e Carreras são desfalques de peso, fazendo com que Asencio tenha de jogar na zaga, e Mendy na lateral-esquerda.

Vinícius Júnior, mais do que nunca, terá que ser protagonista. O brasileiro será a principal referência técnica dos merengues.

Vini Jr. precisará ser o protagonista do Real. MIGUEL RIOPA / AFP

Novas alternativas para Guardiola

A janela de transferências de meio de temporada do City foi uma das melhores da Europa. A chegada de Semenyo deu mais força física e oportunismo ao ataque, com o ganês podendo atuar ao lado de Haaland ou como um ponta pelo lado esquerdo.

A defesa, que vinha sendo um problema, teve a chegada de Marc Guéhi, um dos zagueiros mais desejados do futebol inglês. Para completar, um reforço que já fazia parte do elenco: Rodri. Melhor do mundo em 2024, ele está voltando ao alto nível e vem ajudando a equilibrar o City no ataque e na defesa.

Para o jogo de ida, em Madri, Guardiola pode optar por um time mais pesado, enquanto o jogo da volta pode ter jogadores leves para atacar mais os espaços do Real.

Confrontos das oitavas de final

Deu Liga analisa as oitavas da Champions