Olympique de Marselha perde em casa para o Lille com gol de Giroud

O veterano atacante Olivier Giroud marcou o gol da vitória do Lille por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha neste domingo (22), no Vélodrome, pela 27ª rodada do Campeonato Francês.

Com 49 pontos, o Olympique, que vinha de três vitórias consecutivas, segue na terceira posição, mas agora a 11 pontos do líder Paris Saint-Germain, que no sábado goleou o Nice por 4 a 0.

Em relação ao segundo colocado, o Lens, que na sexta-feira bateu o Angers por 5 a 1, o time de Marselha se mantém a dez pontos.

Já o Lille sobe para quinto, igualando os 47 pontos do último time dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, o Lyon (4º), que horas antes foi derrotado em casa pelo Monaco (6º) por 2 a 1.

No Vélodrome, o Olympique saiu na frente no final do primeiro tempo com o jovem inglês Ethan Nwaneri (43'), substituto de Mason Greenwood, que teve que ser substituído por lesão.

Na segunda etapa, Thomas Meunier empatou a partida (49') e fez o cruzamento decisivo para Giroud dar a vitória ao Lille (86').

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 20 de março

Lens - Angers 5 - 1

Sábado, 21 de março

Toulouse - Lorient 1 - 0

Auxerre - Brest 3 - 0

Nice - PSG 0 - 4

Domingo, 22 de março

Lyon - Monaco 1 - 2

Rennes - Metz 0 - 0

Paris FC - Le Havre 3 - 2

Olympique de Marselha - Lille 1 - 2

(16h45) Nantes - Strasbourg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 60 26 19 3 4 58 22 36

2. Lens 59 27 19 2 6 54 24 30

3. Olympique de Marselha 49 27 15 4 8 54 35 19

4. Lyon 47 27 14 5 8 41 29 12

5. Lille 47 27 14 5 8 42 34 8

6. Monaco 46 27 14 4 9 47 38 9

7. Rennes 44 27 12 8 7 43 37 6

8. Strasbourg 37 26 10 7 9 40 31 9

9. Toulouse 37 27 10 7 10 38 32 6

10. Lorient 37 27 9 10 8 37 41 -4

11. Brest 36 27 10 6 11 34 39 -5

12. Angers 32 27 9 5 13 24 37 -13

13. Paris FC 31 27 7 10 10 32 43 -11

14. Le Havre 27 27 6 9 12 22 35 -13

15. Nice 27 27 7 6 14 32 52 -20

16. Auxerre 22 27 5 7 15 22 36 -14

17. Nantes 17 25 4 5 16 22 42 -20

18. Metz 14 27 3 5 19 25 60 -35