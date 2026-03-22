Olympique de Marselha perde em casa para o Lille com gol de Giroud

O veterano atacante Olivier Giroud marcou o gol da vitória do Lille por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha neste domingo (22), no Vélodrome, pela 27ª rodada do Campeonato Francês.
Com 49 pontos, o Olympique, que vinha de três vitórias consecutivas, segue na terceira posição, mas agora a 11 pontos do líder Paris Saint-Germain, que no sábado goleou o Nice por 4 a 0.
Em relação ao segundo colocado, o Lens, que na sexta-feira bateu o Angers por 5 a 1, o time de Marselha se mantém a dez pontos.
Já o Lille sobe para quinto, igualando os 47 pontos do último time dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, o Lyon (4º), que horas antes foi derrotado em casa pelo Monaco (6º) por 2 a 1.
No Vélodrome, o Olympique saiu na frente no final do primeiro tempo com o jovem inglês Ethan Nwaneri (43'), substituto de Mason Greenwood, que teve que ser substituído por lesão.
Na segunda etapa, Thomas Meunier empatou a partida (49') e fez o cruzamento decisivo para Giroud dar a vitória ao Lille (86').
-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 20 de março
Lens - Angers 5 - 1
Sábado, 21 de março
Toulouse - Lorient 1 - 0
Auxerre - Brest 3 - 0
Nice - PSG 0 - 4
Domingo, 22 de março
Lyon - Monaco 1 - 2
Rennes - Metz 0 - 0
Paris FC - Le Havre 3 - 2
Olympique de Marselha - Lille 1 - 2
(16h45) Nantes - Strasbourg
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. PSG 60 26 19 3 4 58 22 36
2. Lens 59 27 19 2 6 54 24 30
3. Olympique de Marselha 49 27 15 4 8 54 35 19
4. Lyon 47 27 14 5 8 41 29 12
5. Lille 47 27 14 5 8 42 34 8
6. Monaco 46 27 14 4 9 47 38 9
7. Rennes 44 27 12 8 7 43 37 6
8. Strasbourg 37 26 10 7 9 40 31 9
9. Toulouse 37 27 10 7 10 38 32 6
10. Lorient 37 27 9 10 8 37 41 -4
11. Brest 36 27 10 6 11 34 39 -5
12. Angers 32 27 9 5 13 24 37 -13
13. Paris FC 31 27 7 10 10 32 43 -11
14. Le Havre 27 27 6 9 12 22 35 -13
15. Nice 27 27 7 6 14 32 52 -20
16. Auxerre 22 27 5 7 15 22 36 -14
17. Nantes 17 25 4 5 16 22 42 -20
18. Metz 14 27 3 5 19 25 60 -35
* AFP