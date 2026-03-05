Oliva é apresentado no Santos e se diz 100% pronto para jogar no 'maior desafio da carreira'

Christian Oliva foi apresentado oficialmente no Santos nesta quinta-feira. O volante recebeu a camisa 28 das mãos do ex-meia Adriano 'Pagode', campeão da Libertadores de 2011 pelo clube em cima do Peñarol, rival do volante no Uruguai, já que foi revelado no Nacional. O reforço garante que está 100% fisicamente e colocou-se à disposição de Juan Pablo Vojvoda para iniciar "o maior desafio da carreira."
Contratado já faz algumas semanas, Oliva acabou impedido de ser inscrito por causa do transfer ban que o clube enfrentou neste começo de temporada. Sem jamais temer romper o acordo com o Santos, ele disse que é um "5 marcador" e garantiu se destacar pela garra que "jamais faltará."
"É o meu maior desafio da carreira, Chegar a um clube gigante como o Santos, que teve Pelé, tem Neymar e tantos jogadores. E vou dar o meu melhor aqui, garra não vai faltar", afirmou o jogador de 29 anos.
Oliva explicou onde gosta de jogar e sabe da concorrência com Willian Arão e João Schmidt. "Sou um 5 mais marcador, mas também gosto jogar com a bola e ajudar a equipe na saída, mas sou mais defensivo", destacou, deixando a pressão de lado.
"Também venho de um clube grande com enorme pressão e trato de responder dentro do campo", mostrou personalidade, garantindo que sempre esteve "tranquilo", por saber que pode se destacar no Santos. "Estou muito contente aqui."
Sobre já jogar diante do Mirassol, dia 10 de março, no retorno do Brasileirão, ele se colocou à disposição de Juan Pablo Vojvoda. "Estou bem fisicamente, vinha jogando no Uruguai, fiz pré-temporada e já estou treinando com a equipe. Estou pronto para atuar."