Oliva é apresentado no Santos e se diz 100% pronto para jogar no 'maior desafio da carreira'

Christian Oliva foi apresentado oficialmente no Santos nesta quinta-feira. O volante recebeu a camisa 28 das mãos do ex-meia Adriano 'Pagode', campeão da Libertadores de 2011 pelo clube em cima do Peñarol, rival do volante no Uruguai, já que foi revelado no Nacional. O reforço garante que está 100% fisicamente e colocou-se à disposição de Juan Pablo Vojvoda para iniciar "o maior desafio da carreira."

Contratado já faz algumas semanas, Oliva acabou impedido de ser inscrito por causa do transfer ban que o clube enfrentou neste começo de temporada. Sem jamais temer romper o acordo com o Santos, ele disse que é um "5 marcador" e garantiu se destacar pela garra que "jamais faltará."

"É o meu maior desafio da carreira, Chegar a um clube gigante como o Santos, que teve Pelé, tem Neymar e tantos jogadores. E vou dar o meu melhor aqui, garra não vai faltar", afirmou o jogador de 29 anos.

Oliva explicou onde gosta de jogar e sabe da concorrência com Willian Arão e João Schmidt. "Sou um 5 mais marcador, mas também gosto jogar com a bola e ajudar a equipe na saída, mas sou mais defensivo", destacou, deixando a pressão de lado.

"Também venho de um clube grande com enorme pressão e trato de responder dentro do campo", mostrou personalidade, garantindo que sempre esteve "tranquilo", por saber que pode se destacar no Santos. "Estou muito contente aqui."