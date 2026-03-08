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O que vale o Gre-Nal 451 para a temporada de Grêmio e do Inter

Tricolor ganhou a partida de ida do Gauchão por 3 a 0 na Arena, mas decisão do campeonato será decidida neste domingo (8) no Beira-Rio

Marco Souza

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