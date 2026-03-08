O que vale o Gre-Nal 451 para a temporada de Grêmio e do Inter

Luís Castro e Paulo Pezzolano disputam o título de campeão gaúcho no início dos seus trabalhos na dupla Gre-Nal. Duda Fortes / Agencia RBS

O último ato do Gauchão 2026 será o Gre-Nal 451. Um final esperado para o campeonato, mas que opõe as duas forças do Rio Grande do Sul em um cenário pouco comum. A goleada gremista por 3 a 0 na partida de ida das finais bagunçou o equilíbrio da gangorra que rege a relação entre os clubes.

Neste domingo (8), às 18h, o Beira-Rio recebe o jogo que decidirá o campeão da 106ª edição do torneio. Caso confirme a vantagem, o Grêmio levará a taça de volta para seu controle e celebrará sua 44ª conquista, mesmo perdendo o jogo por até dois gols de diferença.

No caso do Inter, uma improvável remontada com a vitória por quatro gols de diferença, ou repetição do placar de 3 a 0 e vencer a disputa por pênaltis, manteria a hegemonia colorada e ampliará o cartel de título para o 47º.

Por mais que a disputa deste final de semana pareça pouco equilibrada, cada clube venceu um clássico na temporada. As semelhanças também acompanham o perfil de trabalho escolhido pelas direções para esta temporada. O uruguaio Paulo Pezzolano tem a parceria de Abel Braga para refazer o vestiário colorado.

Felipão acompanha de perto o português Luís Castro, com a missão de moldar um novo time entre chegadas e saídas na Arena. Os dois clubes ainda estão no início de trabalho de suas comissões técnicas. Cada um com suas particularidades em estilos e estratégias, mas ambos com a aposta de que o Estadual seria um teste apropriado para preparar suas equipes para os desafios que virão nos próximos meses.

Derrotas balançaram

No universo Gre-Nal, cada lado sofreu um baque neste ano. A vitória por 4 a 2 na fase de grupos empolgou o ambiente do Inter no final de janeiro. Félix Torres, Alerrando, Paulinho e Villagra foram as novidades da temporada para o Gauchão. O quarteto incorporado, no entanto, ainda está em adaptação. O técnico colorado tem uma dúvida importante para escolher a formação que tentará a remontada. Sem Bernabei, suspenso, o lateral-esquerdo para o Gre-Nal 451 é um dos mistérios. Braian Aguirre, destro, pode ser improvisado na posição.

O Grêmio teve uma janela de contratações muito mais agitada. Assim como o adversário, com quatro incorporações para a disputa do Estadual, com mais de 20 jogadores negociados ou liberados para outros clubes. O goleiro Weverton, o lateral-esquerdo Caio Paulista, os atacantes Tetê e José Enamorado. Depois do bom rendimento na partida de ida, o Tricolor deve apostar na manutenção do mesmo time para a volta.

Mesmo assim, Castro ainda poderá aprontar alguma estratégia alternativa. Tetê, principal investimento para o Gauchão, poderia ser novidade. Mesmo que a tendência é pela repetição do goleiro ao centroavante na escalação titular da equipe. Prestes a ter sua história definida, o Estadual de 2026 chegará ao final com a projeção de que mais de 45 mil espectadores acompanhem a decisão no estádio.

Um último capítulo para saber se o fim do campeonato será de virada épica ou de confirmação da vantagem construída ainda na primeira final. Também para definir qual clube estará por baixo e quem estará por cima na balança Gre-Nal antes do Brasileirão voltar a ser prioridade.