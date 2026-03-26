O que está em jogo na reta final da temporada regular da NBA?

O que ainda está em jogo na reta final da temporada regular da NBA? Três equipes já garantiram presença nos playoffs, casos de Thunder, Spurs e Pistons.

Falta definir os demais classificados para a pós-temporada de forma direta, além dos confrontos do play-in. Há espaço para alguma surpresa?

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