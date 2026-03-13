O que esperar das semifinais do Masters 1000 de Indian Wells

Sabalenka vai em busca do título inédito em Indian Wells. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Um dos Masters 1000 mais tradicionais do tênis chega em sua reta final neste final de semana. Entre sexta (13) e sábado (14), quatro homens e quatro mulheres buscarão uma vaga na grande decisão de Indian Wells, no próximo domingo.

A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, segue viva em busca do título inédito. Além dela, estão na briga Elena Rybakina, campeã do Australian Open, Elina Svitolina, cabeça de chave nove, e Linda Noskova, cabeça de chave 14.

No masculino, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner (algoz de João Fonseca), Alexander Zvererv e Daniil Medvedev são os postulantes ao título.

Confira os confrontos

Aryna Sabalenka x Linda Noskova - sexta, 20h

Número 1 do ranking da WTA, Sabalenka vai em busca do primeiro título em Indian Wells. Para o confronto contra Noskova, a bielorrussa chega sem perder set algum durante todo o torneio.

Sabalenka e Noskova se enfrentaram somente uma vez, com vitória da líder do ranking na final de Adelaide em 2023. A tenista da Tchéquia pode chegar ao top 10 caso vença na Califórnia.

Elina Svitolina x Elena Rybakina - sexta, 22h

A cazaque terminou 2025 e começou 2026 a pleno vapor. Rybakina venceu o Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, e vai em busca do seu segundo título em Indian Wells (venceu em 2023).

Svitolina volta à semifinal no deserto depois de sete temporadas. Aos 31 anos, eliminou justamente a bicampeã Swiatek nas quartas.

Jannik Sinner x Alexander Zverev - sábado

O italiano teve dificuldades para passar contra João Fonseca nas oitavas de final. No entanto, teve vida fácil para superar o norte-americano Learner Tien nas quartas. O número 2 do mundo entra como favorito contra Zverev. No histórico entre os tenistas, vantagem para Sinner, que venceu seis de 10 jogos, incluindo os últimos cinco.

Daniil Medvedev x Carlos Alcaraz - sábado

Bicampeão, o espanhol vai em busca do terceiro título em solo californiano. Alcaraz já venceu 16 vezes na temporada e conquistou o Australian Open e o ATP 500 de Doha.

Seu adversário, no entanto, eliminou o atual campeão de Indian Wells (Jack Draper). O tenista chega a oito vitórias seguidas e repete a semifinal da temporada passada. Ele busca o título inédito no torneio, depois de ser vice-campeão em 2023 e 2024.

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