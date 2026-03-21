O que disse João Fonseca sobre estilos de jogo de Alcaraz e Sinner

Brasileiro fez bons jogos contra números 1 e 2 do ranking. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

João Fonseca enfrentou os dois melhores tenistas da atualidade em um espaço de 10 dias e experimentou sensações diferentes. Em Indian Wells, perdeu para o italiano Jannik Sinner, em dois tie-breaks, uma partida em que teve a chance de vencer ao menos um set.

Já em Miami, foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz, com um duplo 6/4, mas sem criar oportunidades de vitória, como fez diante do número 2 do ranking. Após a partida diante do atual líder do ranking, o carioca fez uma análise entre os dois estilos de jogo.

Em sua entrevista coletiva, João Fonseca destacou os aprendizados de seus primeiros confrontos com os jogadores que vem dominando o circuito nas duas últimas temporadas.

— Acho que enfrentar Jannik Sinner em Indian Wells me ajudou a entender que são estilos de jogo diferentes. Alcaraz tem um arsenal maior do que Sinner. Sinner é mais como um robô que simplesmente massacra a bola e faz tudo perfeitamente. Carlos, ele consegue fazer tudo. Ele consegue usar o topspin. Ele consegue disparar a bola. Ele vai à rede. Ele tem tudo — elogiou o brasileiro.

Segundo Fonseca, a adaptação ao estilo rápido e de muita variação nos golpes de Alcaraz é um fator que aumenta a dificuldade do confronto.

— É mais difícil entender o jogo dele. Ele quebra muito o seu ritmo. No começo, eu não estava sacando bem. Ele estava devolvendo bem os segundos saques. Ele se acostumou mais com o jogo. No início, a pressão era um pouco maior, assim como para mim. Mas sim, ele conseguiu uma quebra de serviço logo no início do primeiro e do segundo set. Depois, ele jogou o jogo dele. Com bons golpes, subindo à rede, se aproximando — avaliou o brasileiro.