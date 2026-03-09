O conselho de Sinner que mudou a carreira de João Fonseca

Sinner é o atual número 2 do mundo. WILLIAM WEST / AFP

João Fonseca enfrentará Jannik Sinner pela primeira vez em sua carreira nesta terça-feira (10). O brasileiro e o italiano, número 2 do ranking da ATP, duelarão pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Os dois, no entanto, já tiveram seus caminhos cruzados antes mesmo de João estourar no circuito profissional.

Para relembrar disso, precisamos voltar a 2023. O brasileiro, então com 16 anos, era número 1 do ranking juvenil e foi convidado para ser sparring e treinar com os participantes do ATP Finals daquela temporada.

João, que à época estava comprometido com a Universidade de Virginia, mostrou potencial e, ao final do treino, recebeu o seguinte conselho do italiano:

"Você é bom demais para o circuito universitário. Vá para o profissional!", disse o italiano.

O conselho foi seguido pelo brasileiro. No fim de 2024, João anunciou a decisão de virar profissional e iniciou, oficialmente, a carreira no circuito da ATP no começo do ano seguinte.

Pouco menos de três anos, o brasileiro e Sinner se encontrarão na quadra central de Indian Wells em uma realidade diferente daquela. João será um franco atirador contra o atual número 2 do mundo.