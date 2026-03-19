'Nunca vi Neymar como um jogador top': Lendas do United analisam carreira do brasileiro

Neymar sempre foi midiático, com situações de sua carreira nunca esquecidas e, por vezes, definidas como motivo de algum insucesso. Com trajetórias consagradas, ex-jogadores lendários do Manchester United tomaram o brasileiro como um dos temas do episódio 121 do "Stick to Footbal" podcast produzido pelo canal The Overlap.

Neste episódio, Gary Neville, Wayne Rooney, Jill Scott, Roy Keane e Ian Wright abordam algumas das suas opiniões impopulares sobre o futebol atual e responderam uma pergunta sobre o craque brasileiro ter sido ou não melhor do que qualquer jogador da história da Premier League.

"Eu gosto de Neymar, mas nunca vi ele como um jogador top top, como Messi, Ronaldo", disse Rooney, o maior artilheiro da história do Manchester United com 253 gols. Ian Wright, ex-atacante do Arsenal, completa dizendo que o brasileiro poderia ter alcançado o patamar desses jogadores, mas não conseguiu. "Ele poderia ter chegado lá, mas ele simplesmente não chegou, não alcançou o nível que almejava".

Gary Neville, ex-jogador do United, comentou sobre um jogo na época em que treinava o Valencia, onde o Barcelona do trio "MSN" (Messi, Suarez e Neymar) goleou por 7 a 0. "Ele era inacreditável. Olha, ele era o Neymar. Será que estamos dizendo isso porque ele ainda não ganhou a Copa do Mundo, ou será por causa do que ele é?"

Imediatamente, Roy Keane, também ex-jogador do United, responde o questionamento dizendo que a taça não é o problema e sim uma questão de comportamento e valores. "Não é só a falta de uma Copa do Mundo. Ele não é gostável. A forma como ele deixou o Barça, como ele é como pessoa, sempre tivemos a impressão que tudo sempre girou em torno do dinheiro...ele não ter sido um jogador de equipe no PSG. Você pode ser egoísta da forma certa, mas me parece que ele não era muito gostável".