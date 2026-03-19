Novo técnico da seleção marroquina apoia decisão da Confederação Africana

O novo técnico da seleção do Marrocos, Mohamed Ouahbi, parabenizou seu país nesta quinta-feira (19) pela decisão "merecida" da Confederação Africana de Futebol (CAF), de retirar do Senegal o título de campeão da Copa Africana de Nações de 2025 - conquistado em janeiro - e concedê-lo, em seu lugar, ao Marrocos.

"Antes de tudo, gostaria de parabenizar todos os marroquinos, a comissão técnica, os jogadores e a Federação pela boa notícia que recebemos há dois dias e que é verdadeiramente merecida", declarou ele durante a apresentação de sua primeira lista de convocados para os dois amistosos do Marrocos, contra Equador e Paraguai.

Essa decisão "agradou a todos (...) mas é importante focar no presente e no futuro. Meu objetivo é fazer com que a equipe volte a apresentar seu melhor desempenho a tempo para a Copa do Mundo", acrescentou o técnico dos 'Leões do Atlas', que foi nomeado no início de março para substituir Walid Regragui, a apenas três meses do Mundial que será disputado na América do Norte (de 11 de junho a 19 de julho).

O Senegal venceu a final por 1 a 0 em Rabat, no dia 18 de janeiro. No entanto, a CAF decidiu, na terça-feira, retirar-lhes o título, após os jogadores senegaleses terem abandonado o campo por alguns minutos em protesto, quando um pênalti foi marcado para a seleção anfitriã nos momentos finais dos acréscimos do segundo tempo.

Após serem persuadidos por seu capitão, Sadio Mané, a retornar ao campo, o Marrocos desperdiçou o pênalti e, depois, na prorrogação, Pape Gueye marcou o gol da vitória para os 'Leões de Teranga'.