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No Street masculino, japonês Toa Sasaki é campeão mundial de Skate

Após paralisação por chuva, Toa Sasaki vence com 174,10 pontos; Wallace Gabriel fica em quinto e registra melhor marca pessoal.

Zero Hora

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