No Street masculino, japonês Toa Sasaki é campeão mundial de Skate

Depois de mais de quatro horas de chuva ininterruptas, quando até mesmo os skatistas já não imaginavam que seria possível voltar à pista para a realização da final do Street masculino do Campeonato Mundial, o céu de São Paulo deu uma trégua.
E quem aproveitou foi o japonês Toa Sasaki, atual líder do ranking, que brilhou na pista do Parque Cândido Portinari e levou o título mundial.
Sasaki sagrou-se campeão, mas a tarefa não foi das mais fáceis. Apesar de ter feito a maior nota na sessão de três voltas a que cada finalista tinha direito, recebendo dos juízes um 86,33, a disputa foi bem acirrada no momento das três manobras para cada um.
Nas manobras, o peruano Angelo Caro foi quem recebeu a maior nota (91,34), ficando em segundo lugar com a nota total 173,32, bem próximo dos 174,10 do japonês.
Outro skatista do Japão, Sora Shirai completou o pódio.
Único brasileiro na final, Wallace Gabriel terminou em quinto lugar, com a nota 153,77, o melhor resultado da carreira – na Copa do Mundo em Kitakyushu, no Japão, no ano passado, também chegou à final e terminou na oitava colocação.
— Queria muito o pódio, ficar pelo menos em terceiro lugar. E sei que era possível. Consegui acertar minha primeira linha, na segunda já mudei a estratégia para poder subir minha nota. E nas manobras soltas, consegui o ‘Nollie Flip Board Back’ e, depois, fui para o tudo ou nada para tentar subir no pódio e acabei errando. Mas espero num futuro próximo subir no pódio do Mundial — disse Wallace Gabriel.
Confira o resultado final:
- 1º – Toa Sasaki (JPN) – 174,10
- 2º – Angelo Caro (PER) – 173,32
- 3º – Sora Shirai (JPN) – 170,45
- 4º – Richard Tury (SVK) – 153,82
- 5º – Wallace Gabriel (BRA) – 153,77
- 6º – Max Berguin (FRA) – 126,09
- 7º – Kairi Netsuke (JPN) – 83,12
- 8º – Daiki Ikeda (JPN) – 49,15