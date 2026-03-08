No Street masculino, japonês Toa Sasaki é campeão mundial de Skate

Toa Sasaki comemorou o título. Thiago da Luz / Divulgação

Depois de mais de quatro horas de chuva ininterruptas, quando até mesmo os skatistas já não imaginavam que seria possível voltar à pista para a realização da final do Street masculino do Campeonato Mundial, o céu de São Paulo deu uma trégua.

E quem aproveitou foi o japonês Toa Sasaki, atual líder do ranking, que brilhou na pista do Parque Cândido Portinari e levou o título mundial.

Sasaki sagrou-se campeão, mas a tarefa não foi das mais fáceis. Apesar de ter feito a maior nota na sessão de três voltas a que cada finalista tinha direito, recebendo dos juízes um 86,33, a disputa foi bem acirrada no momento das três manobras para cada um.

Nas manobras, o peruano Angelo Caro foi quem recebeu a maior nota (91,34), ficando em segundo lugar com a nota total 173,32, bem próximo dos 174,10 do japonês.

Outro skatista do Japão, Sora Shirai completou o pódio.

Único brasileiro na final, Wallace Gabriel terminou em quinto lugar, com a nota 153,77, o melhor resultado da carreira – na Copa do Mundo em Kitakyushu, no Japão, no ano passado, também chegou à final e terminou na oitava colocação.

Wallace Gabriel foi o único brasileiro na final. Rodrigo Lima / CBSK/Divulgação

— Queria muito o pódio, ficar pelo menos em terceiro lugar. E sei que era possível. Consegui acertar minha primeira linha, na segunda já mudei a estratégia para poder subir minha nota. E nas manobras soltas, consegui o ‘Nollie Flip Board Back’ e, depois, fui para o tudo ou nada para tentar subir no pódio e acabei errando. Mas espero num futuro próximo subir no pódio do Mundial — disse Wallace Gabriel.

Confira o resultado final: