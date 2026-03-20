No salto em altura, ucraniana Yaroslava Mahuchikh é a primeira campeã do Mundial Indoor de Atletismo

Atual campeã olímpica e mundial e dona do recorde mundial da prova do salto em altura feminino, a ucraniana Yaroslava Mahuchikh ampliou sua coleção de títulos, nesta sexta-feira (20), ao vencer o Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, em Kujawy Pomorze, na Polônia.
Mahuchikh venceu a competição pela segunda vez na carreira, repetindo a conquista de 2022 em Belgrado, na Sérvia. A atleta de 24 anos foi a única a ultrapassar a marca de dois metros. Ela garantiu o ouro com 2m01cm.
Com o título assegurado, a ucraniana ainda buscou o recorde do campeonato, mas falhou nas três tentativas em 2m06cm, e não superou os 2m05cm estabelecidos pela búlgara Stefka Kostadinhova, em Indianapolis (EUA) em 1987.
A medalha de prata foi dividida entre três saltadoras, todas com a marca de 1m99cm. A sérvia Angelina Topić, a australiana Nicola Olyslagers e a ucraniana Yuliia Levchenko.