No retorno de Abel, Piquerez inicia tratamento e passará por exames no Palmeiras

O elenco do Palmeiras treinou na manhã deste domingo (29) na Academia de Futebol, no bairro da Barra Funda, e contou com o retorno do técnico Abel Ferreira, após viagem para ver a família em Portugal. Já o lateral Piquerez, que sofreu entorse no tornozelo direito durante amistoso pela seleção uruguaia, foi avaliado pelo clube e iniciou o tratamento.

Titular absoluto do gigante paulista e do time comandado por Marcelo Bielsa, o lateral-esquerdo se lesionou na partida entre Uruguai e Inglaterra, na última sexta-feira (27), e deixou o gramado aos 16 minutos do primeiro tempo. Ele passará por exames complementares e ainda não tem previsão de retorno.

Além do defensor, o técnico Abel Ferreira não pôde contar com o centroavante Vitor Roque, que se recupera de um trauma sofrido no tornozelo durante o clássico contra o São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista. O camisa 9 trabalhou na parte interna da Academia de Futebol.

A boa notícia para o torcedor palmeirense é o retorno do técnico português, que se ausentou durante alguns dias para visitar os familiares em Portugal. Os jogadores disponíveis realizaram treinos técnicos e táticos na Barra Funda, além de movimentações específicas da defesa e ataque.