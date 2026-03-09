Evans jogará em nova franquia depois de 12 anos. Reprodução / NFL / X

A janela de transferências da NFL abre oficialmente na quarta-feira (11). No entanto, desde segunda (9) já é possível que as franquias firmem acordo com os jogadores que estão sem contrato ou realizem trocas com outras equipes.

Conhecido como "free agency", o período de contratações da liga de futebol americano costuma ser agitado, principalmente pela imprevisibilidade. Uma das primeiras confirmações envolveu o MVP do último Super Bowl. Kenneth Walker não teve contrato renovado com o Seattle Seahawks e assinou com o Kansas City Chiefs.

De acordo com Ian Rapoport, repórter da NFL Network, o running back foi contratado por três temporadas e recebendo US$ 45 milhões durante o período.

Ainda envolvendo os Chiefs, uma dúvida para a próxima temporada era a permanência ou não do tight end Travis Kelce. Segundo Rapoport, o jogador de 36 anos retornará para sua 14ª temporada na NFL.

Tua em Atlanta

O quarterback Tua Tagovailoa foi dispensado pelo Miami Dolphins, mesmo. A franquia terá um prejuízo de US$ 99 milhões, que já foram pagos para o jogador, mas que seriam diluídos no restante do contrato dele. Como não existe mais um acordo, os Dolphins terão esse montante trazido para esta temporada.

No mesmo dia da dispensa, Tagovailoa assinou com o Atlanta Falcons, por um ano. Ele vai disputar posição de titular com Michael Penix.

Mike Evans deixa os Bucs

Um dos principais nomes da história do Tampa Bay Buccaneers, o wide receiver Mike Evans jogará por outra equipe. Após 12 anos na mesma franquia, ele assinou contrato de três anos com o San Francisco 49ers. Segundo Adam Schefter, da ESPN, o recebedor vai ganhar US$ 60,4 milhões no novo acordo.

Novo recebedor em Pittsburgh

Os Steelers realizaram uma troca com o Indianapolis Colts para contar com o wide receiver Michael Pittman Jr. Além disso, a franquia de Pittsburgh assinou contrato de três anos por US$ 59 milhões, de acordo com Mike Garafolo, da NFL Network.

A movimentação por parte dos Colts se deu após renovação com o recebedor Alec Pierce, que receberá US$ 114 milhões nos próximos quatro anos.

Outras negociações