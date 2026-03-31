Estádio do Las Vegas Raiders. Reprodução / NFL

O Super Bowl retornará para Las Vegas em 2029. O Allegiant Stadium foi anunciado como palco da decisão da NFL, e receberá pela segunda vez o grande jogo.

Em 2024, o estádio, que custou US$ 1,9 bilhão (cerca de R$ 10,4 bilhões, na cotação da época), sediou o Super Bowl entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers.

Para mais de 61 mil pessoas, as equipes entregaram um jogo de qualidade e os Chiefs venceram por 25 a 22. No intervalo, o rapper Usher foi responsável pelo tradicional show.

Antes disso, Las Vegas nunca havia recebido um Super Bowl. A cidade tem os Raiders como equipe na NFL.

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