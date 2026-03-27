Neymar volta a treinar enquanto ouve coro por seu nome na seleção brasileira

Enquanto a seleção brasileira aumentou o grau de desconfiança em relação a sua participação na Copa do Mundo após a derrota de 2 a 1 para a França nesta quinta-feira, o atacante Neymar, que ainda não foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, retornou aos trabalhos de campo no Santos.

Ainda sem atingir a sua plenitude técnica e monitorado pelo departamento médico santista (vem de uma artroscopia no joelho esquerdo realizada em dezembro de 2025), o camisa 10 foi preservado da partida contra o Cruzeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro com a chegada do Cuca, novo treinador santista.

O retorno do atleta ao CT Rei Pelé coincide com uma crise de identidade por parte dos torcedores e de parte da imprensa em relação ao time nacional. Sem ter um líder que faça a diferença em campo, o nome do camisa dez foi bastante lembrado diante do revés para os franceses, em jogo realizado nos Estados Unidos e válido pela Data Fifa.

Desde a reapresentação do Santos, na última quarta-feira em função da Data Fifa, esta foi a primeira vez que ele pisou no gramado. O jogador agora entra numa corrida contra o tempo para conseguir convencer o treinador italiano de que tem uma vaga no grupo que vai disputar a Copa do Mundo que terá como sedes os Estados Unidos, México e Canadá.

A data limite para a convocação final visando definir o grupo que vai ao mundial é 18 de maio. Assim, ele terá abril pela frente e a primeira quinzena do mês seguinte para tentar se garantir. Neste período, o Santos terá 14 duelos levando em conta Copa Sul-Americana Copa do Brasil e Brasileiro.

Como o jogador deve seguir um cronograma especial de olho em sua recuperação física, a tendência é que ele participe de metade desse jogos. Mas isso será reavaliado no dia a dia com a comissão técnica.