Neymar destaca importância de jogo-treino com sub-20 do Santos: 'Já estive do outro lado'

Neymar usou um jogo-treino no CT Rei Pelé para olhar além do próprio desempenho. Em atividade com o elenco profissional e o sub-20 do Santos, o camisa 10 chamou atenção para a importância da experiência para os jovens da base, relembrando o início da própria trajetória.

"Importante, né? Tanto para treinar nosso time quanto para os meninos também. Já estive do outro lado e sei como era um jogo importantíssimo nas nossas carreiras de base. Uma oportunidade para todos eles também", disse o jogador.

A atividade foi realizada na manhã deste sábado, com dois tempos de 45 minutos. O Santos não divulgou o placar nem as formações utilizadas por Cuca, mas Neymar revelou que participou diretamente de dois gols.

O jogo-treino também serviu para dar ritmo ao elenco após um período sem partidas oficiais. Neymar, que vinha sendo titular recentemente, ficou fora do último compromisso pelo Campeonato Brasileiro, no empate contra o Cruzeiro.

"Ficamos felizes de estar fazendo esse tipo de treino. Depois desses longos dias sem jogos, é bom para adquirir ritmo. Foi bom, foi gostoso participar. Está bom. Um gol e uma assistência, tudo certo (risos)", completou o craque.

A tendência é que o atacante volte a ficar à disposição na próxima rodada, contra o Remo. O planejamento do clube, porém, segue cauteloso, com controle de carga para evitar desgaste físico.

Com a convocação da seleção brasileira no horizonte, o Santos monitora de perto a condição do camisa 10. O técnico Carlo Ancelotti anuncia a lista final em 18 de maio. Até lá, o clube terá uma agenda cheia entre Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.