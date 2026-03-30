Neymar desabafa sobre pressão no Brasil: 'Por que não posso fazer as coisas normais?'

Neymar fez um desabafo em seu canal do YouTube ao falar sobre os desafios da carreira desde muito jovem e o peso da cobrança enfrentada no futebol brasileiro. O atacante destacou as renúncias feitas ainda na adolescência e afirmou que a pressão no país muitas vezes ignora o lado humano dos jogadores.

O camisa 10 contou que, desde cedo, precisou abrir mão de experiências comuns da juventude para seguir o sonho no esporte. Segundo ele, a dedicação exigida pelo futebol impôs uma rotina diferente da dos amigos, mas sempre guiada por um objetivo maior.

Ao relembrar o início da trajetória, Neymar destacou que a rotina de treinos e jogos limitava sua convivência social. Apesar da frustração em alguns momentos, ele afirma que o propósito o mantinha motivado.

"Eu não viajava com o colégio, não ia para o cinema com os amigos à noite, porque eu não podia, porque tinha treino e o jogo no dia seguinte de manhã. Eu falava, pô, meus amigos tudo na escola lá e eu aqui, em casa, olhando para o teto. Mas tinha um propósito, tinha um porquê e eu entendia isso. Ficava chateado? Ficava chateado, mas no dia seguinte eu estava felizão, porque eu estava jogando bola", iniciou.

"Eu estou há mais de 20 anos nessa daí. É um pouco do preço, assim, ser jogador, sabe? É difícil. É difícil porque o Brasil é muito massacrante, assim. A galera te massacra demais. E eles não entendem que você é uma pessoa normal. Tudo certo. Sou grato, mas eu trabalhei pra isso", completou.

O atacante também ressaltou que, apesar da fama e das conquistas, continua sendo uma pessoa comum, com emoções e dificuldades como qualquer outra. Para ele, a cobrança exagerada desconsidera esse aspecto.