Napoli sofre mas vence na visita ao Cagliari (1-0) e assume vice-liderança da Serie A

O Napoli assumiu a vice-liderança da Serie A graças a uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Cagliari nesta sexta-feira (20), na abertura da 30ª rodada do Campeonato Italiano.

Com 62 pontos, a equipe comandada pelo técnico Antonio Conte tem agora dois pontos de vantagem sobre o Milan (atual 3º colocado), que precisa vencer o Torino (14º) em casa no sábado para retomar a segunda posição no campeonato italiano.

Além disso, o Napoli reduziu provisoriamente para seis pontos a diferença em relação à líder Inter de Milão, que enfrenta a Fiorentina nesta última rodada do Calcio antes da próxima pausa para a Data Fifa.

Em sua visita à Sardenha, o Napoli, embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas, teve um início perfeito, abrindo o placar logo aos 2 minutos por meio do escocês Scott McTominay. Titular pela primeira vez desde 7 de fevereiro, McTominay empurrou a bola para o gol vazio, provando estar totalmente recuperado de sua lesão.

O belga Kevin De Bruyne foi titular do Napoli pela primeira vez desde que foi substituído devido a uma lesão, no dia 25 de outubro, contra a Inter.

O Cagliari poderia ter empatado nos acréscimos, mas o zagueiro Leonardo Spinazzola afastou a bola praticamente em cima da linha do gol (90'+3), deixando frustrada a equipe e a torcida do Cagliari, atualmente na 15ª posição da tabela.

Assim, o Napoli encerrou a partida com uma mistura de sofrimento e alívio após o apito final. A equipe foi superior mas não conseguiu marcar o segundo gol que lhe daria um pouco mais de tranquilidade.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Sexta-feira, 20 de março

Cagliari - Napoli 0 - 1

Genoa - Udinese

Sábado, 21 de março

(11h00) Parma - Cremonese

(14h00) Milan - Torino

(16h45) Juventus - Sassuolo

Domingo, 22 de março

(08h30) Como - Pisa

(11h00) Atalanta - Hellas Verona

Bologna - Lazio

(14h00) Roma - Lecce

(16h45) Fiorentina - Inter

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 68 29 22 2 5 65 23 42

2. Napoli 62 30 19 5 6 46 30 16

3. Milan 60 29 17 9 3 44 21 23

4. Como 54 29 15 9 5 48 22 26

5. Juventus 53 29 15 8 6 51 28 23

6. Roma 51 29 16 3 10 39 23 16

7. Atalanta 47 29 12 11 6 40 27 13

8. Bologna 42 29 12 6 11 38 34 4

9. Lazio 40 29 10 10 9 29 28 1

10. Sassuolo 38 29 11 5 13 35 39 -4

11. Udinese 36 29 10 6 13 33 42 -9

12. Parma 34 29 8 10 11 21 36 -15

13. Genoa 33 29 8 9 12 36 40 -4

14. Torino 33 29 9 6 14 32 50 -18

15. Cagliari 30 30 7 9 14 31 42 -11

16. Fiorentina 28 29 6 10 13 34 43 -9

17. Lecce 27 29 7 6 16 21 39 -18

18. Cremonese 24 29 5 9 15 23 44 -21

19. Pisa 18 29 2 12 15 23 49 -26

20. Hellas Verona 18 29 3 9 17 22 51 -29

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