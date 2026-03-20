'Não tinha quem o protegesse', diz ex-lateral Cafu sobre a geração de Neymar

Em entrevista ao podcast Podpah, o capitão da seleção pentacampeã da Copa do Mundo, Cafu, falou sobre a geração do Neymar na seleção brasileira e como faltou alguém que protegesse o craque brasileiro, comparando sua situação ao do atacante Lionel Messi pela Argentina.

Comparando as seleções de 2002 com a atual, Cafu fala sobre a quantidade de protagonistas e líderes em campo. "Se o Ronaldo estivesse mal, o Ronaldinho resolvia, o Rivaldo resolvia, e resolvia mesmo. Se os três estivessem mal, em uma cobrança de falta o Roberto Carlos resolvia, Se os quatro estivessem mal, em uma bola parada o Roque Júnior, o Lúcio ou Edmilson faziam um gol cabeça. Nós tínhamos varias opções para que você pudesse resolver o jogo".

"Nós ficamos durante 15 anos jogando uma responsabilidade nas costas do Neymar. Ele não teve ninguém à altura dele, alguém que pudesse dividir uma responsabilidade com ele dentro de campo. Ele passou 15 anos tendo que bater falta, bater escanteio, brigar com o juiz, brigar com o torcedor, com o treinador e com a imprensa", disse o ex-jogador.

Para ele, a seleção viveu um período em que a diferença entre os jogadores impedia de brigar de igual por uma Copa do Mundo. "O Neymar veio em uma geração onde a linha de raciocínio dele era 10 vezes na frente dos outros".

Algo que hoje na seleção já teve uma evolução, com jogadores sendo destaque em diversos clubes mundialmente, mas que para ele ainda falta "protegerem" o atacante, comparando essa situação com a da seleção argentina, que teve que mudar o posicionamento de seus jogadores para ser campeã.

"Em 2002 nós falamos 'vamos jogar para o Ronaldo e o Rivaldo', e proteger o Ronaldinho, 'se você apanhar lá nós vamos bater aqui, se diverte', o Neymar veio em uma geração que não tinha quem o protegesse, porque talvez ele auto se protegia, ele queria ter essa força para se proteger sozinho mas não conseguia".

Usando a Argentina de exemplo, Cafu cita a Copa do Mundo vencida por eles e o respeito que todos tinham pelo Messi. "O respeito que a seleção argentina tinha pelo Messi. Enquanto o Messi não passasse por todo mundo, ninguém entrava em campo".