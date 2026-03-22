Naná Silva vence Victoria Barros, é campeã do Banana Bowl e entra no top 10 juvenil

O aguardado confronto entre duas das maiores promessas do tênis feminino brasileiro dos últimos ano, teve Naná Silva como vencedora.

Neste domingo (22), na final do Banana Bowl, um dos mais tradicionais e importantes torneios de tênis juvenil do mundo, ela derrotou Victoria Barros por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/3, e conquistou um evento da categoria J500, a segunda maior dos torneios juvenis, pela primeira vez na carreira.

A paulista se tornou a primeira brasileira a vencer o Banana Bowl desde Roberta Burzagli em 1991.

Com o resultado deste domingo, Naná acumula 21 vitórias seguidas no circuito mundial juvenil. Antes do evento na cidade catarinense de Gaspar, a jogadora de 16 anos havia vencido duas competições J300, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e a Brasil Juniors Cup, em Porto Alegre.

Ranking