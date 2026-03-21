Naná Silva e Victoria Barros são semifinalistas do Banana Bowl

As brasileiras Naná Silva e Victoria Barros estão classificadas para as semifinais do Banana Bowl, torneio J500, o segundo maior nível de eventos da categoria júnior, que acontece na cidade catarinense de Gaspar.
Nesta sexta-feira (20), Naná, de 16 anos e 19ª do ranking, venceu a jamaicana Alyssa James, de 18 anos e 67ª colocada, por 6/3 e 6/4.
Em busca de vaga na decisão, a paulista vai encarar a argentina Sol Larraya, 18 anos, cabeça de chave número 2 do torneio e 17ª do mundo.
Curiosamente, Naná e Larraya são parceiras de duplas e, na semana anterior se sagraram bicampeãs da Brasil Juniors Cup, em Porto Alegre.
Nesta sexta, elas garantiram vaga em mais uma final ao superaram a paulista Alicia Reichel, e a japonesa Ran Wakana por duplo 6/3.
A final de duplas acontecerá no sábado (21), por volta das 14 horas, e Naná e Larraya enfrentarão a jamaicana Alyssa James e a romena Maia Burcescu, que eliminaram Victória Barros e a gaúcha Pietra Rivoli, por 6/3 e 6/1.
Victoria Barros confirma favoritismo
Principal favorita ao título, a potiguar Victoria Barros, 16 anos e número 12 do ranking mundial juvenil, confirmou a condição de número 1 do torneio e se classificou para as semifinais vencendo a romena Maia Burcescu, 35ª do mundo, por duplo 6/2.
Na semifinal, Victoria vai encarar a a argentina Luna Cinalli, de 17 anos e 47ª do ranking, que derrotou a japonesa Ran Wakana por 6/4, 4/6 e 6/3.
Tabus a serem quebrados
Victoria Barros e Naná Silva buscam quebrar um jejum que dura 35 anos desde a última conquista de uma brasileira, a paulista Roberta Burzagli, que em 1991 derrotou a polonesa Katarzyna Malec.
A paulista Olívia Carneiro, em 2023, havia sido a última brasileira em uma semifinal no torneio.
Já a última tenista do Brasil a decidir o Banana Bowl foi a paulista Roxane Vaisemberg, que em 2006, perdeu o título para a belga Tamaryn Hendler.
Uma final entre duas brasileiras aconteceu em três oportunidades. Em 1970, Beatrice Chrystman venceu Regina Ferreira; em 1971, Andrea Menezes bateu Íris Riedel e em 1986, Gisele Miró bateu Gisele Faria.