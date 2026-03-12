Naná Silva e Leonardo Storck lideram brasileiros na Brasil Juniors Cup

Naná é atração em Porto Alegre. Luiz Candido / Divulgação/CBT

Um dos principais torneios juvenis do mundo está sendo realizado em Porto Alegre, a Brasil Juniors Cup.

A competição está em sua 43ª edição e conta com a presença de atletas de cerca de 30 países, nas categorias 12, 14, 16 e 18 anos.

Nesta quarta-feira (11), na sede da Associação Leopoldina Juvenil, onde acontecem os jogos dos 18 anos, uma das grandes apostas do Brasil, a paulista Naná Silva avançou para as quartas, derrotando a estadunidense Yael Saffar por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 6/7 (4/7) e 6/4.

Com apenas 15 anos, Naná agora vai enfrentar a romena Maia Bursescu, de 16, que passou pela holandesa Fleur de Bresser por 2 a 1 (6/3, 2/6 e 6/3).

Masculino

Storck é um dos nomes da nova geração do BRasil. Luiz Candido / Divulgação/CBT

Entre os meninos. o mato-grossense Leonardo Storck derrotou o uruguaio Felipe Vázquez por 2 a 0, com duplo 6/3, e se classificou para as quartas.

Storck vai enfrentar agora o paulista Tomas Macedo, que bateu o colombiano Alejandro Castellano por 6/1 e 6/4.

Próximos jogos