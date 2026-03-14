Naná Silva é finalista da Brasil Juniors Cup

Naná é aposta do tênis brasileiro. Luiz Candido / CBT/Divulgação

Grande aposta do tênis feminino brasileiro, a paulista Naná Silva está na final da categoria 18 anos, a principal da Brasil Juniors Cup. O torneio é disputado nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, e é de nível ITF 300, o segundo maior do circuito júnior.

Neste sábado (14), Naná que completou 16 anos na sexta-feira, nem precisou completar sua semifinal diante da bósnia Tea Kovacevic, de 15 anos e 97ª do ranking, que acabou abandonando o jogo ainda no primeiro set, quando a brasileira vencia por 4-1 e 40-0. Com uma lesão na coxa direita, a europeia apresentava dificuldades de movimentação e optou por deixar a quadra.

Com a vitória, Naná manteve uma invencibilidade de nove jogos, iniciada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde ela se sagrou campeã na semana anterior.

Atual número 32 do ranking júnior, Naná deve ganhar ao menos cinco posições com sua campanha em Porto Alegre.

Na decisão, a brasileira vai enfrentar a estadunidense Welles Newman, que na outra semifinal eliminou a argentina Sol Larraya, principal cabeça de chave e 18ª do ranking da categoria, por 6/2, 3/6 e 6/3.

A decisão está marcada para o domingo (15) às 10h30min da manhã.