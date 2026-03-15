Naná Silva é campeã da Brasil Juniors Cup e quebra tabu de 35 anos

Naná Silva é a campeã da chave feminina de 18 anos da Brasil Juniors Cup, disputada nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, e que é de nível ITF 300, o segundo maior do circuito júnior.
Neste domingo (15), a paulista de 16 anos derrotou a estadunidense Welles Newman, também 16 anos e número 35 do ranking mundial da categoria, por 2 a 0, parciais de 6/1 e 7/5.
— Agradecer todos que vieram aqui. Foi uma semana muito especial pra mim. Dois dias atrás foi meu aniversário (16 anos). Conquistei dois títulos (simples e duplas) — disse Naná, antes de agradecer sua equipe e o pai, Paulo, que a acompanhou no torneio.
Esta foi apenas a quarta vez em 43 edições do torneio, que o Brasil tem uma campeã em Porto Alegre. Antes, Silvana Campos (1984), Gisele Miró (1986) e Eugenia Maia (1991) foram vencedoras do evento.
Dupla comemoração
No sábado, Naná já havia conquistado o bicampeonato de duplas, ao lado da argentina Sol Larraya.
Com a campanha na Brasil Juniors Cup, ela deverá dar um grande salto no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF) e sair do 32º lugar para uma posição dentro do top 20.