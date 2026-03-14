Naná Silva e argentina Sol Larraya são bicampeãs de duplas da Brasil Juniors Cup

Finalista de simples da Brasil Juniors Cup, a paulista Naná Silva conquistou o bicampeonato de duplas do torneio que é disputado nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, e é de nível ITF 300, o segundo maior do circuito júnior.
Neste sábado (14), Naná e a argentina Sol Larraya confirmaram a condição de principais favoritas e venceram a decisão contra a parceria da britânica Ophelia Korpanec e a tcheca Paula Sviglerova por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/3.
A dupla sul-americana já havia vencido a chave feminina de duplas da categoria 18 anos em 2025 e agora soma cinco títulos como duplista.
Na atual temporada, ela e Larraya já haviam vencido o J300 de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia).
Simples
A decisão de simples acontecerá no domingo (15), às 10h30, e Naná Silva vai enfrentar a estadunidense Welles Newman, que curiosamente eliminou Larraya na semifinal.
